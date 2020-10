Evropská unie chce opět přerozdělovat uprchlíky | E15.cz

EU jedná o migraci

Státy Evropské unie začaly včera vyjednávat o společné migrační a azylové politice, která má nahradit současná pravidla. Nový návrh zahrnuje urychlené vracení neúspěšných žadatelů o azyl do vlasti i povinnou solidaritu všech členských zemí. EU tak chce především ulevit přeplněným uprchlickým táborům v Řecku. Pasáž o přerozdělování migrantů se tradičně nelíbí státům Visegrádské čtyřky, včetně Češka, kteří požadují její úpravu. Německý ministr vnitra Horst Seehofer přesto prohlásil, že vidí slušnou šanci na uzavření dohody.

Ukrajina zbrojí

Velká Británie má v plánu uzavřít nový velký kontrakt na dodávku zbraní Ukrajině. Zároveň také půjčí tamnímu námořnictvu jednu miliardu liber, to jest asi 29,88 miliardy korun, na modernizaci ukrajinských válečných lodí. Řekl to Andrij Jermak, blízký poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v rozhovoru pro britský deník The Guardian. Ukrajina chce tímto krokem posílit svou bezpečnost vzhledem k politickému napětí v sousedním Bělorusku.

Akcie rostou, pomalému oživení navzdory

Ačkoliv oživování amerického pracovního trhu zůstává pomalé, na burzách se čile nakupovalo. Index Dow Jones povyrostl o 0,43 procenta a širší S&P 500 dokonce o 0,8 procenta. Technologický Nasdaq Composite uzavřel obchodování v zisku 0,5 procenta. Zpevnily také všechny trhy v západní Evropě, kde byl zájem především o tituly těžařských společností. Nejvíce posílil německý DAX a to o 0,88 procenta. Následoval ho francouzský CAC, jenž se zvýšil o 0,61 procenta a britský FTSE. Ten si připsal 0,53 procenta. V kladných číslech skončil i panevropský STOXX Europe 600 (+0,78 procenta).

Italská burza mění majitele

Italskou burzu v Miláně, kterou vlastnila London Stock Exchange, provozující burzu v Londýně, přebírá panevropský Euronext. Nový majitel za ni zaplatí 4,32 miliardy eur, čili asi 117,6 miliardy korun. O nákup burzy prostřednictvím zástupných firem měla v minulosti obrovský zájem italská vláda. Společnost totiž vlastní dluhopisovou platformu MTS, na níž se obchoduje s italskými státními dluhopisy v objemu 2,1 bilionu eur. Aby si Euronext získal podporu Říma, spojil se v rámci nabídky s italskou státní finanční institucí Cassa Depositi e Prestiti a s největší italskou bankou Intesa SanPaolo.

Thank you so much @ZuzanaCaputova for hospitality. I appreciate the solidarity you're expressing with Belarusian people. https://t.co/swpGktP8xX