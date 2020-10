Trump a Biden se utkali v samostatných debatách | E15.cz

Duel na dálku a let s nakaženým

Kandidáti na prezidenta Spojených států Donald Trump a Joe Biden se v noci na dnešek utkali na dálku v samostatných živých diskuzích s diváky. Událost nahradila jejich zrušenou druhou televizní debatu. Trump odpovídal na otázky voličů v Miami a Biden debatoval s lidmi ve Filadelfii. Jejich diskuze paralelně vysílaly televize NBC a ABC. Biden znovu vytknul současné hlavě USA nezvládnutí koronavirové pandemie. Trump vzbudil pozornost svou vyhýbavou odpovědí na otázku, zda odmítá konspirační teorii QAnon, která je založená na nepravdivém tvrzení, že svět řídí tajný spolek satanistických pedofilů.

Joe Biden a jeho kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová prý ve čtvrtek letěli v jednom letadle s člověkem, který byl testován pozitivně na COVID-19. Ani jeden z nich nicméně nepřišel s danou osobou do blízkého kontaktu. Harrisová přesto oznámila, že z opatrnosti ruší svůj program na několik následujících dní.

Sankce za Navalného

Evropská unie zveřejnila seznam šesti osob, na které uvalí sankce kvůli otravě ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného. Jedná se o lidi z blízkého okolí ruského prezidenta Vladimira Putina. Je mezi nimi například ředitel tajné služby FSB Alexandr Bortnikov. Na černou listinu byl zapsán také ruský státní chemický výzkumný ústav. K sankcím se kromě států EU připojila i Velká Británie. Moskva rozhodnutí kritizovala a vzkázala, že nezůstane bez odpovědi.

Akciím ve Spojených státech se nedařilo

Americké akciové trhy včera pokračovaly v mírném poklesu a to navzdory ujištění ministra financí USA Stevena Mnuchina, že se bude nadále snažit prosadit záchranný balík na podporu ekonomiky ještě před prezidentskými volbami. Index Dow Jones klesl o 0,07 procenta. S&P 500 odevzdal 0,15 procenta a Nasdaq Composite oslabil o 0,47 procenta. Na devizovém trhu posílil americký dolar. Naopak oslabilo euro i britská libra. Index průmyslové aktivity newyorského Fedu v říjnu klesl na 10,5 bodu oproti srpnovým 17 bodům.

Daňové úniky amerických boháčů

Jeden z nejúspěšnějších investorů na světě - americký miliardář Robert F. Smith podle federálních prokurátorů neplatil 15 let žádné daně. Zakladatel a šéf texaské investiční společnosti Vista Equity Partners prý oklamal daňový úřad tím, že své příjmy převáděl do zahraničních fondů a bankovních účtů. Sedmapadesátiletý Smith se přesto zřejmě vyhne trestu. Figuruje totiž jako svědek v daleko rozsáhlejší korupční kauze jiného podnikatele Roberta Brockmana. Ten měl spáchat největší daňový únik v amerických dějinách, když zatajil příjem ve výši dvou miliard dolarů, asi 46,75 miliardy korun.

All EU27 Leaders stand behind their negotiator.



We all want to reach an agreement, but not at any price.



Withdrawal agreement has to be fully implemented. Full stop. #EUCO pic.twitter.com/E8RocAZC6B