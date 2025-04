Evropský parlament zbavil imunity Nagyovou v kauze Čapí hnízdo

Zbavit Nagyovou imunity doporučil již v polovině března výbor pro právní záležitosti (JURI). Nagyová tehdy v reakci na rozhodnutí výboru uvedla, že verdikt čekala. Dodala, že je přesvědčena, že soud potřetí rozhodne v její prospěch a očistí ji.

Nagyová rozhodnutí očekávala

„Rozhodnutí jsem čekala, protože Evropský parlament většinu kauz vydává, neposuzuje vinu nebo nevinu. Na tom není nic překvapujícího,“ řekla českým novinářům ve Štrasburku Nagyová. Naopak velmi ji podle jejích slov překvapilo, že mnozí kolegové hlasovali proti. „Asi vnímají, že něco v tomto případu není v pořádku. Opakovaně tady padaly dotazy od mých kolegů, jestli to opravdu trvá už devět let, co se brodíme v tomto bahně, a jestli opravdu je to kauza, která se týká věcí, které se nestaly, protože se nestaly tak, jak říká obžaloba, před 19 lety, což už je velmi dávno,“ dodala česká europoslankyně.

Nagyová zdůraznila, že už má za sebou dva nepravomocné výroky soudu, že je nevinná. „Stále se cítím nevinná a věřím, že to obhájíme i potřetí a kolikrát to bude potřeba,“ uvedla europoslankyně. „Myslím si, že každému příčetnému člověku v této zemi je jasné, že celá tato kauza je o tom dostat pana (Andreje) Babiše z politiky a znevěrohodnit jeho a celé naše hnutí,“ dodala.

V kauze Čapí hnízdo čelí obžalobě předseda hnutí ANO Andrej Babiš a právě europoslankyně Nagyová. Městský soud je loni v únoru podruhé nepravomocně zprostil obžaloby. Případem se nyní zabývá odvolací soud, řízení je ale přerušené, protože Nagyová získáním mandátu ve volbách do Evropského parlamentu získala imunitu. Vrchní soud v Praze pak požádal EP o zbavení imunity.

Státní zástupce v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Oba obžalovaní vinu od počátku popírají.

Europoslanci zbavili imunity i Bystroně

Evropský parlament v úterý zbavil imunity i německého europoslance českého původu Petra Bystroně. Tohoto politika strany Alternativa pro Německo (AfD), označované za pravicově populistickou až krajně pravicovou, viní německá prokuratura z propagace protiústavních a teroristických hnutí.

Šéf bavorské AfD Petr Bystroň | AfD

O zbavení imunity požádalo mnichovské státní zastupitelství, které Bystroně obvinilo v souvislosti se zveřejněním fotomontáže, na které bylo několik politiků včetně bývalé německé kancléřky Angely Merkelové, současného kancléře Olafa Scholze či bývalého předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze. Montáž má podle prokuratury vyvolat dojem, že hajlují. Je na ní také nápis „By, bye Melnyk“, který odkazuje na odchod Andrije Melnyka z funkce ukrajinského velvyslance v Berlíně v říjnu 2022.

Bystroň se podle německých médií v EP hájil tím, že jeho vyšetřování je politicky motivované. Odvolával se i na uměleckou svobodu.

Bystroň se narodil v bývalém Československu a do Německa odešel s rodiči v 80. letech. Loni na jaře kolem něj vypukla aféra kvůli podezření, že od proruského serveru Voice of Europe přijímal úplatky. Bystroň odmítá, že porušil zákony. Od roku 2017 do loňského července byl poslancem německého Spolkového sněmu, loni v červnu byl zvolen poslancem Evropského parlamentu.