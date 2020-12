Evropský summit schválil nové sankce vůči Turecku | E15.cz

Mimořádně plodný summit

Lídrům Evropské unie se na čtvrtečním summitu v Bruselu konečně podařilo prolomit pat kolem budoucího sedmiletého rozpočtu EU, který blokovalo Polsko a Maďarsko. Vedle toho se také shodli na rozšíření sankcí na osoby spojené s kontroverzním tureckým průzkumem těžby ropy a zemního plynu ve východním Středomoří.

Na jaké konkrétní lidi se budou tresty vztahovat, se rozhodne až v následujících týdnech. Evropští prezidenti a premiéři zdůraznili, že chtějí s Tureckem udržovat přátelské vztahy, Ankara však podle nich pokračuje v jednostranných provokacích. Poradce tureckého prezidenta Erdoğana Ibrahim Kalin už před summitem varoval EU, že se jí zavedení sankcí vymstí.

Britský premiér varoval firmy

Předseda britské vlády Boris Johnson ve čtvrtek večer varoval podniky a veřejnost, aby se připravili na brexit bez dohody. „Pravděpodobně dojdeme k řešení, které bude více připomínat australské vztahy s EU než kanadské,“ řekl premiér. EU má totiž podepsanou obchodní smlouvu s Kanadou, zatímco s Austrálií nikoliv.

Británie by měla pokračovat v rozhovorech s Evropskou unií o budoucích vztazích minimálně do neděle. Zdá se však, že poté, co středeční schůzka Johnsona s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou nepřinesla žádný průlom, jsou šance na nalezení společné řeči velmi malé.

Akcie se na směru neshodly

Akciové burzy ve Spojených státech uzavřely čtvrteční obchodování smíšeně. Dařilo se zejména ropným společnostem. Vynikající premiéru zažil zprostředkovatel ubytování Airbnb. Jeho akcie vyrostly o 112,8 procenta a firma tak získala 3,5 miliardy dolarů, zhruba 76 miliard korun.

Investory však také ovlivnily negativní zprávy z amerického pracovního trhu. Index Dow Jones proto nakonec klesl o 0,23 procenta a S&P 500 o 0,13 procenta. Nasdaq Composite se i díky úspěšné IPO Airbnb zvýšil o 0,54 procenta. Na směru se včera neshodly ani akcie v západní Evropě, jimž brání v růstu vzdalující se dohoda o brexitu.

Čínské firmy mizí ze západních indexů

Společnost S&P Dow Jones Indices odstraní ze svých indexů Dow Jones a S&P 500 akcie čínských korporací, které se dostaly na Trumpovu „černou listinu“. Je mezi nimi například největší světový výrobce kamerových systémů Hikvision či obří producent počítačových čipů SMIC.

Peking rozhodnutí označil za další příklad toho, že Spojené státy zneužívají svého vlivu k utlačování čínských firem. Ke stejnému kroku jako S&P Dow Jones Indices přistoupila už minulý týden i společnost FTSE Russell, která mimo jiné provozuje akciovou burzu v Londýně.

