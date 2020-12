Matovič plní sliby, pandemie mu ale podráží nohy | E15.cz

Slovenský premiér Igor Matovič (OLaNO) je pod velkým tlakem koaličního partnera, prezidentky, opozice i veřejnosti. Přestože v poslední době naplno plní sliby o rozložení někdejších vlivových struktur, jeho popularitu rozkládá boj s pandemií koronaviru. Předseda vlády také válčí s ministrem hospodářství a lídrem Svobody a solidarity (SaS) Richardem Sulíkem. Naposledy se do premiéra pustila v pondělí hlava státu Zuzana Čaputová, neboť podle ní Matovič nezvládá boj s pandemií.

Matovič zvítězil v únorových volbách se slibem zbavit Slovensko korupce a zpřetrhat existující vazby mezi podnikateli, politiky a představiteli justice. Rozhodně se nedá říci, že by vytyčené plány zanedbával.

Vazební věznice se v rámci akcí nazvaných Očistec, Boží mlýny, Plevel či Vichřice plní bývalými vysokými policejními představiteli a dalšími prominenty. Poslední velkou rybou, která v síti uvízla, se stal minulý týden spolumajitel skupiny Penta Jaroslav Haščák.

„Mafie je jen tak silná, jak je slabý stát. Zázraky na počkání… A stačilo jen splnit předvolební slib a rozvázat ruce poctivým policistům a prokurátorům,“ chválil se na Facebooku premiér. V chodu je i slibovaná reforma justice, která obsahuje například majetkové prověrky soudců.

Preference Obyčejných lidí klesají

Popularita hlavního vládního uskupení Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) přesto klesá. Průzkum agentury Focus z konce uplynulého měsíce přiřkl hnutí se čtrnácti procenty hlasů až druhé místo.

Ve volbách přitom OLaNO dokázalo získat dvacet pět procent. Nyní by v nich zvítězil Hlas-SD expremiéra Petera Pellegriniho s devatenácti procenty. Při přepočtu na poslanecká křesla by současná čtyřkoalice v parlamentu zdaleka neměla většinu.

Politolog Pavol Baboš se domnívá, že jednou z příčin Matovičova propadu je rychlý a nepřirozený nárůst preferencí OLaNO před volbami, což se dlouhodobě těžko dalo udržet. „Dvacet pět procent mají strany, které mají ideologický základ, velkou členskou základnu a vznikají na základě něčeho hlubšího, než je jen vůle vyměnit předchozí garnituru,“ uvedl.

Matovič má samozřejmě také smůlu, že se ujal vlády v době vypuknutí pandemie koronaviru. Musí provádět kroky, které jsou nepopulární. Nespokojenost s vládami a únava z nákazy roste v řadě zemí.

Slováci ztrácejí důvěru v pandemická opatření

Premiér podle Baboše přesto kupříkladu v porovnání se sousedním Rakouskem vrší chyby, které Slováky dráždí. Lidé ztrácejí důvěru v opatření. Některé restaurace a fitness centra už oznámily záměr porušit vládní nařízení, a několik tak dokonce v úterý i učinilo.

Premiéra opakovaně kritizovala i prezidentka Čaputová. V pondělí uvedla, že Slovensko potřebuje jasný plán na zvládnutí krize, ne chaos. Chybí jí věcný postup opřený o vědecké poznání. Předseda vlády by podle ní měl zvážit, zda nepřenechat řízení boje s pandemií někomu jinému.

Matovič navíc už několikrát ukázal, že neměří všem stejným metrem a pro jeho spojence neplatí pravidla, po jejichž dodržování neustále volal. Podle mnohých názorů je také velkým problémem šéfa vlády neschopnost sebereflexe.

Politolog Tomáš Koziak deníku Pravda řekl, že Slováci Matoviče přestávají brát vážně. „Potvrzuje se mi, že když začnou o politikovi kolovat vtipy, což už se Matovičovi děje, je to začátek jeho konce,“ uvedl.

Pád popularity OLaNO hraje pochopitelně do karet opozice, jejíž představitelé se zřejmě obávají, že by mohli čelit stíhání v rámci aktuálního rozplétání několika kauz. Jde především o expremiéra Roberta Fica a další současné i bývalé členy dlouho vládnoucí strany Směr-SD. Jejich cílem je vypsání předčasných voleb. Opozice chtěla projednat návrh referenda o novém hlasování na parlamentní schůzi, to se jí však nepodařilo prosadit.

Zvažuje proto boj prostřednictvím petice, sběr podpisů by mohl začít na začátku příštího roku. Potřeba jich je aspoň 350 tisíc. Podle agentury Focus je pro uspořádání referenda o předčasných volbách 54 procent Slováků, proti čtyřicet. Není však příliš pravděpodobné, že by se případného plebiscitu zúčastnila více než polovina oprávněných voličů, aby byl platný.

Ambiciózní Sulík za spory s premiérem sbírá politické body

Opozice ale není jediný Matovičův mocenský problém. Dalším je komplikovaný vztah s ministrem hospodářství. „Sulík se dlouhodobě staví do role ochránce ekonomiky, podnikatelů. Kdežto pro Matoviče jsou tato témata v pozadí a to se promítá i do pandemických opatření,“ podotýká Baboš.

Oba politici navíc mezi sebou mají osobní spory. Politolog zdůraznil, že Sulík je ambiciózní a v minulosti už se viděl jako možný premiér. Odbojný postoj se přitom SaS zjevně vyplácí. Zatímco ve volbách měla strana přes šest procent, nyní má v průzkumu dvojnásobek a dohání tak Obyčejné lidi.