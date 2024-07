Obavy z toho, že se Viktor Orbán pokusí zneužít maďarské předsednictví v Radě Evropské unie k prosazování vlastních zájmů, se začaly naplňovat ještě dříve, než mnozí očekávali. Maďarský premiér se ujal rotující funkce teprve před necelými čtyřmi týdny, už ale stihl pobouřit unijní instituce i většinu členských zemí svou nikým neschválenou „mírovou“ misí do Ruska a Číny, během níž vystupoval jako mluvčí celé sedmadvacítky, aniž by k tomu měl jakékoliv oprávnění. Evropští politici na to zareagovali prvními odvetnými kroky. A jak upozorňují odborníci, další, daleko tvrdší postihy pro Maďarsko mohou brzy následovat.