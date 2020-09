Facebook zakáže politické reklamy před americkými volbami | E15.cz

Lukašenko si notuje s Ruskem

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko znovu obvinil během včerejšího setkání s ruským premiérem Michailem Mišustinem Česko, Polsko, Litvu a Ukrajinu z ovlivňování protestů namířených proti němu. Nově prý také obsadil několik klíčových pozic v bezpečnostních složkách země svými lidmi. Bělorusko by podle Mišustina nemělo dopustit tlak ze zahraničí a bránit svoji suverenitu a územní celistvost.

Facebook omezí politické reklamy

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg ve čtvrtek oznámil, že jeho sociální síť nebude v týdnu před americkými prezidentskými volbami, které se uskuteční 3. listopadu, přijímat nové politické reklamy. Chce tak zabránit šíření dezinformací a rozdělování společnosti. Má rovněž v plánu potlačovat nelegitimní tvrzení o výsledcích hlasování. Facebook byl v minulosti kvůli zobrazování politických reklam terčem kritiky.

Pád technologických gigantů

Americké burzy zažily po několikadenním růstu prudký pád, vůbec nejhlubší za několik posledních měsíců. Index S&P 500 poklesl o 3,51 procenta, Dow Jones o 2,78 procenta, a Nasdaq Composite dokonce o 4,96 procenta. Investoři totiž ve velkém prodávali technologické tituly. Výrazně klesly akcie Applu (minus 8,01 procenta), Facebooku (minus 3,76 procenta), Amazonu (minus 4,63 procenta) i Microsoftu (minus 6,19 procenta).

Pret A Manger zavádí předplatné

Britský řetězec rychlého občerstvení Pret A Manger přišel s novým nápadem, jak přitáhnout zákazníky zpátky do svých prodejen. Od příštího úterý bude možné si u firmy objednat předplatné. Za měsíční poplatek dvacet liber si hosté budou moci dopřát až pět nápojů denně. První měsíc je navíc zdarma. Společnost se potýká s ekonomickými problémy kvůli koronaviru. V uplynulých měsících byla nucena zavřít třicet prodejen a propustit 2800 zaměstnanců.

Seven years ago, as the news declared I was being charged as a criminal for speaking the truth, I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA's activities as unlawful and in the same ruling credit me for exposing them.



And yet that day has arrived. https://t.co/FRdG2zUA4U