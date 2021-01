Otec Borise Johnsona žádá o francouzské občanství. Paříž to vítá | E15.cz

Francouzský ministr pro evropské záležitosti Clément Beaune žádost Stanleyho Johnsona označil za důkaz trvající britské náklonnosti k Evropě.

„Samozřejmě prověříme, zda má otec pana Johnsona nárok na francouzské občanství,“ řekl ministr. „Pro mě je to ale signálem, že mnoho Britů stále miluje Evropu,“ dodal.

Bývalý poslanec Evropského parlamentu Stanley Johnson v referendu v roce 2016 hlasovat pro setrvání Velké Británie v Evropské unii. Poté, co se jeho syn stal premiérem a začal zemi definitivně směřovat pryč z EU, vyjádřil mu otec veřejně podporu.

Stanley Johnson řekl rozhlasové stanici RTL, že má na francouzské občanství nárok. „Nejde o to stát se Francouzem. Pokud to správně chápu, již Francouzem jsem. Moje matka se narodila ve Francii. A její matka byla Francouzka docela,“ řekl. „Takže pro mě je to opětovné vznesení nároku na něco, co mi už náleží,“ podotkl.

Johnson dodal, že tak jako tak zůstává Evropanem. „Nemůžete říkat Britům, že nejsou Evropany. Evropa vždy byla více než jen společný trh, více než Evropská unie,“ uzavřel.