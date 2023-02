Státní příslušnost a státní občanství: Co napsat do formuláře | e15.cz

Součástí úředních formulářů je často kolonka, která se ptá na státní občanství nebo příslušnost. Jaký je mezi těmito dvěma údaji rozdíl a co do formuláře zapsat? Státní občanství je přitom možné získat nejen narozením, ale třeba i na základě žádosti. Jaké podmínky je třeba splnit a co žádost obnáší?