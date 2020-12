Francouzská vláda vyšla vstříc demonstrantům | E15.cz

Macronův návrh neprošel

Francouzská vláda stáhla kontroverzní návrh zákona, který by umožňoval trestně stíhat občany za natáčení policistů při akci. Proti návrhu v sobotu demonstrovaly po celé zemi desetitisíce lidí. Zákon prosazoval především francouzský prezident Emmanuel Macron, který chce posílit národní bezpečnost a boj s kriminalitou. Jeho záměr však narazil na odpor především ze strany novinářů a lidskoprávních aktivistů. Ten ještě zesílil poté, co se minulý týden na sociálních sítích objevilo video, na němž čtveřice policistů zbila Michela Zeclera, hudebního producenta černé pleti. Policejní šéf Frederic Veaux bude dnes odpoledne vysvětlovat incident ve francouzském Senátu.

Biden představil svůj ekonomický tým

Zvolený prezident USA Joe Biden oficiálně nominoval Janet Yellenovou na pozici příští americké ministryně financí. Pokud ji ve funkci potvrdí Senát, stane se historicky první ženou v čele tohoto úřadu. Čtyřiasedmdesátiletá ekonomka v minulosti vedla americkou centrální banku Fed a také radila v hospodářských oblastech bývalému prezidentovi Billu Clintonovi. Biden navrhl do ekonomického týmu také Wallyho Adeyema a Cecilii Rouseovou. Ti se zase mohou stát prvními Afroameričany ve svých rolích. Šanci má i Neera Tandenová, Američanka s indickými kořeny a někdejší blízká spolupracovnice Baracka Obamy. O její jmenování se ale v Senátu zřejmě strhne největší bitva.

Rekordní měsíc pro akcie

Americké burzy sice na úvod nového týdne oslabily, mají však za sebou mimořádně úspěšný měsíc. Index Dow Jones zaznamenal nejvyšší měsíční nárůst od roku 1987, a sice o 11,73 procenta. Pro širší S&P 500 se dokonce jednalo o nejúspěšnější listopad v historii. Ukazatel vyrostl o 10,75 procenta. Růst přitom táhly akcie firem, které byly těžce zasažené současnou pandemií, například Boeingu či Chevronu. Stejná situace jako v USA je i na západoevropských trzích. Rekordní měsíční výkon si v listopadu připsal třeba panevropský index STOXX Europe 600, který za dané období posílil o 13,73 procenta. O více než dvacet procent zpevnil francouzský CAC 40, což je vůbec nejvíce od února roku 1988.

Akcie Nikoly klesly o 27 procent

Akcie americké automobilky Nikola Corporation se včera strmě propadly o téměř 27 procent na 20,41 dolaru za akcii. Investoři tak reagovali na zprávu, podle níž se nadnárodní společnost General Motors (GM) rozhodla vycouvat ze svého dřívějšího plánu investovat do tohoto konkurenta Tesly dvě miliardy dolarů, tedy skoro 44 miliard korun. Firmy nově přepracovaly svou dohodu o strategickém partnerství. GM podle nových podmínek nepřevezeme podíl v Nikole, v plánu již není ani výroba vozů Badger.

Yep, Zoom is a verb as what Skype used to be. Zoom boosts sales forecast as pandemic drags on https://t.co/zOWJxXn5k2