Brusel si došlápl na TikTok a Meta. Komise firmám vytýká netransparentnost dat
Evropská komise předběžně dospěla k závěru, že platformy TikTok, Facebook a Instagram porušují pravidla transparentnosti podle aktu o digitálních službách. Podle komise neposkytují výzkumníkům plný přístup k datům a neumožňují snadné hlášení nelegálního obsahu. Pokud firmy nepřijmou nápravná opatření, hrozí jim pokuty až ve výši šesti procent z celosvětového obratu, dodala komise v prohlášení.
Podle unijní exekutivy Facebook a Instagram rovněž zřejmě neposkytují uživatelsky přívětivý a snadno dostupný mechanismus pro nahlašování nelegálního obsahu, jako je materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí a teroristický obsah.
Předběžná zjištění podle komise, která je zároveň regulačním orgánem EU, ukazují, že Facebook, Instagram a TikTok „mohly zavést komplikované postupy a nástroje" pro výzkumné pracovníky. Výzkumníci pak v důsledku mají často přístup jen k částečným či nespolehlivým datům, což má dopad na jejich schopnost zkoumat například právě to, zda jsou uživatelé, včetně nezletilých, vystaveni nezákonnému nebo škodlivému obsahu.
Umožnit výzkumníkům přístup k údajům platforem je přitom základní povinností transparentnosti podle nařízení o digitálních službách.
Facebook, Instagram a TikTok mají nyní možnost přezkoumat dokumenty obsažené ve vyšetřovacích spisech komise a písemně odpovědět na předběžná zjištění. Mohou rovněž přijmout nápravná opatření. Jestliže tak neučiní, může Evropská komise rozhodnout o nesplnění povinnosti, což může vést k uložení pokuty až do výše šesti procent celkového celosvětového ročního obratu dané společnosti.