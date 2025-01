Budoucností Afriky mohou otřást Trump, Si Ťin-pching i Putin. Biden na poslední chvíli vyrazil do Angoly

Navzdory tomu, že se americkému prezidentovi Joe Bidenovi už blížil konci jeho mandátu, vydal se v prosinci do Angoly. Tím dal najevo, že Spojené státy chtějí upevnit svou pozici v jednom z nejrychleji se rozvíjejících regionů světa. Afrika už dávno není jen zdrojem surovin, kterých svět potřebuje stále více kvůli probíhající zásadní změně průmyslu, ale také místem boje o dominanci především mezi USA, Čínou a Ruskem.

Bidenova návštěva nebyla jen symbolická – přivezl s sebou příslib 2,8 miliardy dolarů na obnovu železničního koridoru Lobito. Ambiciózní projekt má propojit Demokratickou republiku Kongo, Zambii a přístav Lobito na atlantickém pobřeží. Výsledkem má být rychlejší a efektivnější export klíčových minerálů, jako je kobalt a měď, čímž chce Washington oslabit vliv Číny, která v regionu dominuje.

Bidenova cesta navázala na americké závazky z roku 2022, kdy Spojené státy oznámily investice 50 miliard dolarů do africké infrastruktury. Tato iniciativa přichází v době, kdy Čína i Rusko na kontinentu posilují své pozice. Čína se soustředí na masivní ekonomické investice, zatímco Rusko získává vliv prostřednictvím vojenské podpory afrických vlád. Bidenova návštěva jasně ukazuje, že Amerika nechce v tomto soupeření ztratit krok.

Nerostný poklad láká velmoci

Afrika, která ukrývá přibližně třetinu světových zásob klíčových minerálů, jako jsou kobalt, platina, lithium a zlato, se stále více dostává do popředí zájmu globálních mocností. S rostoucím přechodem na obnovitelné zdroje energie a elektromobilitu nabývá strategický význam nerostného bohatství tohoto kontinentu na intenzitě. Demokratická republika Kongo, která disponuje největšími světovými zásobami kobaltu, nebo Jihoafrická republika, dominující v těžbě platiny, patří mezi klíčové hráče nové technologické éry.

Světová banka uvádí, že Afrika skrývá neuvěřitelný potenciál, a to nejen kvůli zmíněným zhruba třiceti procentům zásob minerálů. Kontinent se podílí jen na méně než deseti procentech globálních investic do průzkumu ložisek, což naznačuje, že skutečné bohatství Afriky by mohlo být daleko větší, než si dnes dokážeme představit. Jen hodnota nerostných zdrojů Demokratické republiky Kongo přesahuje 24 bilionů dolarů, uvádí Agentura USA pro mezinárodní rozvoj. Tato obrovská kapacita zůstává z velké části nevyužitá, avšak neuniká pozornosti světových mocností, které soupeří o vliv v Africe.

Nejde ale o nic nového – Afrika přitahuje pozornost světových mocností už po staletí. Ačkoli většina tamějších zemí získala nezávislost teprve v polovině 20. století, vliv bývalých koloniálních velmocí, jako jsou Francie a Velká Británie, je zde stále patrný. V posledních desetiletích ale začínají nabývat vrchu jiní hráči: Rusko, Čína a USA.

Bidenův závod s časem

Spojené státy se po roce 2017 za administrativy prezidenta Donalda Trumpa z aktivní účasti v Africe částečně stáhly. Trumpova vláda po několika incidentech, včetně smrtelného útoku na americké vojáky v Nigeru, snížila počet amerických vojenských jednotek na kontinentu. Tento krok vedl k omezení vlivu USA v některých strategických oblastech, což otevřelo dveře Číně a Rusku k dalšímu posilování svých pozic.

Administrativa Joea Bidena však k Africe zaujala jiný přístup. S důrazem na podporu udržitelného rozvoje se snažila obnovit vazby, které za Trumpovy éry oslabily. Právě na summitu USA-Afrika v roce 2022 prezident Joe Biden oznámil plán investovat do tamní infrastruktury, energetiky a vzdělávání. Právě proto se Joe Biden na konci svého mandátu vydal na návštěvu Angoly, aby obnovené vztahy posílil ještě před nástupem Donalda Trumpa zpět do úřadu.

Joe Biden při prosincové návštěvě Angoly | profimedia.cz

Podle dvou bývalých úředníků Trumpovy administrativy bude však příští americký prezident tento projekt nejspíš podporovat a udržovat úzké partnerství s Angolou, až se v lednu vrátí do Bílého domu, jak informovala agentura Reuters. Přesto zůstává mnoho otázek ohledně jeho budoucí politiky vůči Africe zatím otevřených a s nejistou odpovědí.