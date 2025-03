Kdo podpořil Trumpa a kdo Zelenského? Reakce světových lídrů přehledně

Trump po napjatém a předčasně ukončeném jednání v příspěvku na své sociální síti Truth Social uvedl, že Zelenskyj není připraven na mír, bude-li jeho součástí Amerika. „Zneuctil Spojené státy americké v jejich milované Oválné pracovně. Může se vrátit, až bude připravený na mír,“ napsal. Zelenskyj poděkoval Spojeným státům za podporu. Poděkoval také prezidentovi, Kongresu a americkému lidu. Ukrajina potřebuje spravedlivý a trvalý mír, uvedl. Pro AP následně dodal: „Nebyl to člověk, který by chtěl uzavřít mír. Chce bojovat, bojovat, bojovat.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na X poděkoval, jak ale řekl v rozhovoru pro FOX News, omlouvat se Trumpovi nehodlá: „Díky Ameriko, díky za tvou podporu, díky za tuhle návštěvu. Děkujeme @POTUS (účet amerického prezidenta na síti X), Kongresu a americkému lidu. Ukrajina potřebuje spravedlivý a trvalý mír, a přesně na tom pracujeme.“

Světové reakce

Kanadský prezident Justin Trudeau na X podpořil Ukrajinu: „Rusko nezákonně a neoprávněně napadlo Ukrajinu. Po tři roky bojovali Ukrajinci s odvahou a odhodláním. Jejich boj za demokracii, svobodu a suverenitu je bojem nás všech. Kanada bude i nadále stát na straně Ukrajiny a Ukrajinců v úsilí o dosažení spravedlivého a trvalého míru.“

Podobná slova míří z úst německého kancléře Olafa Scholze: „Nikdo si nepřeje mír více než občané Ukrajiny! To proto společně hledáme cestu k trvalému a spravedlivému míru. Ukrajina se může spolehnout na Německo – a na Evropu.“

A přidal se i německý prezident Frank-Walter Steinmeier, když řekl, že mu scéna v Bílém domě vyrazila dech. „Nikdy bych nevěřil, že budeme jednou muset bránit Ukrajinu před USA,“ řekl agentuře DPA, která jeho slova označuje za nezvykle ostrá „Diplomacie selhává, když jsou vyjednávací partneři veřejně ponižováni,“ uvedl.

Schůzka Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem a J.D. Vancem v Oválné pracovně. | Profimedia

Francouzský prezident Emmanuel Macron napsal: „Rusko je agresor a Ukrajina je napadenou zemí. Myslím, že jsme udělali dobře, když jsme Ukrajině pomohli a uvalili sankce na Rusko. My, to znamená Spojené státy americké, Evropané, Kanaďané, Japonci a mnozí další. A musíme poděkovat všem, kteří pomáhali, a vážit si těch, kteří bojovali od začátku. Protože oni bojují za svou důstojnost, za svou nezávislost, své děti a bezpečnost Evropy. To jsou jednoduché věci, ale je dobré si je připomenout v takových chvílích.“

Italská premiérka Giorgia Meloniová vyzvala k uspořádání summitu mezi USA a Evropou: „Každé rozdělení Západu nás všechny oslabuje a prospívá těm, kteří by rádi viděli úpadek naší civilizace. Ne její síly nebo vlivu, ale principů založených na svobodě. Rozdělení by neprospělo nikomu. To, co je zapotřebí, je okamžitý summit mezi Spojenými státy, evropskými státy a spojenci, kde se bude otevřeně mluvit o tom, jak se hodláme vypořádat s velkými výzvami dneška, počínaje Ukrajinou, které jsme v posledních letech společně bránili. To je návrh, který Itálie hodlá předložit svým partnerům v EU v nadcházejících hodinách.“

Šéf NATO Mark Rutte mezitím v sobotu odpoledne řekl Zelenskému, že musí najít způsob, jak napravit vztahy s Trumpem. Páteční roztržku označil za nešťastnou.

Rusko, Slovensko a Maďarsko chválí Trumpa

Bývalý ruský prezident i premiér Dmitrij Medveděv považuje to, co se odehrálo v Oválné pracovně, za „brutální drezuru“. „Nevděčné prase dostalo od majitelů chlívku pořádnou facku.“ Trumpa dál podpořil například premiér Viktor Orbán: „Silní muži uzavírají mír, slabí muži vedou válku. Dnes se prezident (Trump) s odvahou postavil za mír, i když to mnozí nemohli strávit.“

Slovenský premiér Robert Fico v reakci na páteční roztržku amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským řekl, že Ukrajina nebude nikdy tak silná, aby mohla vyjednávat z pozice vojenské síly. Uvedl rovněž, že summit EU příští čtvrtek nemusí být schopen shodnout se na společných závěrech, pokud unie nebude respektovat, že existují i jiné názory než pokračovat ve válce na Ukrajině. Samotný incident v Bílém domě Fico podle místních médií nekomentoval.

„Slovenská republika nepodpoří Ukrajinu ani finančně, ani vojensky, aby pokračovala ve válce. Pokud to udělají jiní, budeme to respektovat,“ napsal na facebooku Fico s tím, že jen zveřejňuje své dřívější postoje, takže ho „neovlivnil umělecký dojem“ ze setkání v Oválné pracovně. „Slovensko má výhrady k nereálné strategii ´mír prostřednictvím síly´, která má sloužit jako důvod k pokračování války na Ukrajině,“ dodal. Podle něj Ukrajina nebude nikdy tak silná, aby mohla vyjednávat z pozice vojenské síly.

Naopak Zelenského podpořila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, když na sociální X napsala: „Vaše důstojnost ctí statečnost ukrajinského lidu. Buďte silní, stateční, nebojácní. Nikdy nejste sami, drahý prezidente. Budeme s vámi i nadále pracovat na spravedlivém a trvalém míru.“ Přidala se i moldavská prezidentka Maia Sanduová: „Pravda je jednoduchá. Rusko napadlo Ukrajinu. Rusko je agresorem. Ukrajina brání svou – a naši – svobodu. Stojíme na straně Ukrajiny.“

Česko podporuje Ukrajinu

Český prezident Petr Pavel napsal na sociální síti X: „Stojíme při Ukrajině více než kdy jindy. Je čas, aby Evropa zvýšila své úsilí.“ Podobně reagoval i český premiér Petr Fiala: „Stojíme za Ukrajinou a na straně svobodného světa.“

Jedním z prvních, kdo podpořil na sociálních sítích Zelenského, byl polský premiér Donald Tusk: „Milý prezidente Zelenskyj, milí ukrajinští přátelé, nejste sami.“

Reakce světových médií

„Západní spojenectví se zdá být na pokraji zhroucení,“ obává se britský deník The Daily Telegraph, podle něhož schůzka, která měla vést k usmíření mezi Trumpem a Zelenským, skončila ostrou výměnou slov v Oválné pracovně, při níž Američané ukrajinského prezidenta před světovou veřejností ostře kritizovali. „Byla to děsivá scéna, která musela znepokojit každého ve Spojeném království a v Evropě, kdo si dělá starosti o bezpečnost kontinentu,“ konstatuje list.

Takový projev agrese ze strany Bílého domu vůči západně orientované hlavě státu státu, natož vůči spojenci, který vede existenční vojenský boj, nemá podle The Daily Telegraph obdoby. Trump a viceprezident J.D. Vance se podle něj navíc zjevně mýlili, a to věcně, geopoliticky i morálně. „Způsob, jakým prezentovali své argumenty, jasně odhalil trhliny v západní koalici a přinesl Vladimiru Putinovi propagandistické vítězství.“

Trump je fanoušek Putina, píší Švýcaři

Švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung má za to, že Trumpovy tirády Evropě znovu jasně ukázaly, kde americký prezident a jeho vláda skutečně stojí. „Trump má zjevně více sympatií k ruskému diktátorovi a jeho překrucování historie než k nezávislé Ukrajině,“ píše v komentáři list, podle něhož už před páteční eskalací americký prezident Ukrajině položil nůž na krk, zatímco od Ruska zatím nevyžadoval žádný ústupek.

Pokud Evropané skutečně chtějí stabilní mír na Ukrajině, musí podle všeho sami převzít vedoucí roli, aniž by doufali v to, že jim Američané budou krýt záda. Podobně to vidí i nizozemský deník De Standaard, podle něhož se nyní musí Ukrajina a Evropa postavit Rusku bez vojenské podpory ze strany USA.

„Veřejný spor dvou prezidentů, z nichž jeden se ve válce brání Rusku, signalizuje konec Západu,“ je přesvědčen list, podle něhož v pátek svět zažil „první velký střet mezi skutečným světem a fiktivní, vylhanou a šílenou verzí, kterou z něj vytváří Trump“. Evropu teď podle De Standaard čeká okamžik pravdy a zkouška charakteru, jakou 70 let neprošla. „Přenechat Ukrajinu Putinovi a Trumpovi by znamenalo, že se Evropa stahuje do role vazala. Takže není na výběr,“ doplňuje deník.

První prezident, kterého vyhodili z Bílého domu

Ukrajinský server The Kyiv Independent pak píše o tom, že se prezident válkou zmítané Ukrajiny stal první hlavou státu v historii, která byla vyhozena z Bílého domu. V „ošklivé výměně názorů“ podle serveru američtí představitelé Zelenskému vyčetli, že neprojevuje dostatečnou vděčnost Spojeným státům. „Ale zdá se, že vděčnost vůči americkému lidu vůbec nebyla tím, na čem Trumpovi a Vanceovi záleželo. Chtěli, aby prosil o milost a padl před Trumpem na kolena,“ píše The Kyiv Independent.

Server také míní, že by pro Zelenského bylo lepší, kdyby se ovládl a kontroloval lépe své reakce, ale zároveň podotýká, že byl postaven do situace, v níž nemohl vyhrát. Kdyby se vůči Trumpovi a Vanceovi nevymezil, byl by doma i v zahraničí vnímán jako slabý, což si ve válce nemůže dovolit.

K americkému prezidentovi pak web poznamenává, že se rozhodl raději spojit s vražedným tyranem než demokraticky zvoleným prezidentem. Američané by teď svému politickému vedení podle serveru měli dát jasně najevo, že nechtějí alianci s Ruskem a zradu Ukrajiny.