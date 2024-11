Ostře se proti vyjednané dohodě po oficiálním schválení ohradila představitelka Indie, píše server BBC. Cíl ve výši 300 miliard dolarů označila za „propastně ubohou a nicotnou sumu“. Dohoda je nicméně schválená a nevratná, poznamenává BBC.

„Tento cíl není tím, v co jsme po letech diskusí doufali,“ řekl na zasedání v Baku Evans Njewa z Malawi jménem skupiny nejméně rozvinutých zemí světa a označil cíl „za nedostatečně ambiciózní“.

K dohodě státy na konferenci v Baku dospěly po více než 30hodinovém prodloužení jednání dnes krátce před 3:00 místního času (v sobotu před půlnocí středoevropského).

Šéf OSN pro klima Simon Steill uvedl, že dohodu země uzavřely po dvou týdnech strastiplných jednání. Doplnil, že bude fungovat jen v případě, že budou země své závazky plnit v celé výši a včas.

„Byla to obtížná cesta, ale dosáhli jsme dohody,“ řekl Steill a dodal, že, dohoda „ochrání miliardy životů“.

Nový cíl má nahradit předchozí závazek vyspělých zemí, zodpovědnýchza většinu emisí způsobujících klimatické změny, poskytovat chudším zemím na odstranění škod 100 miliard dolarů ročně od roku 2020. Tento cíl se poprvé podařilo splnit o dva roky později, tedy v roce 2022, a závazek má vypršet v roce 2025.

Dnes schválená dohoda nesplňuje všechna očekávání, ale je „krokem vpřed“, uvedla podle agentury AFP Británie. Eurokomisař pro klima a čisté hospodářství Wopke Hoekstra ji dnes přivítal jako „začátek nové éry“.

„Společně s vámi všemi jsme tvrdě pracovali na tom, aby bylo na stole mnohem více peněz. Cíl 100 miliard ztrojnásobujeme a myslíme si, že je to ambiciózní. Je to nutné, je to realistické a je to dosažitelné,“ uvedl.

Účastníci konference OSN o změně klimatu COP29 se dohodli na pravidlech globálního trhu pro nákup a prodej uhlíkových povolenek. Podle zastánců obchodu s povolenkami to přinese miliardy dolarů pro nové projekty na pomoc v boji proti globálnímu oteplování, uvedla agentura Reuters. Dohoda byla uzavřena zhruba deset let po zahájení mezinárodních rozhovorů o vytvoření globálního trhu.