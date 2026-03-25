Konflikt na Blízkém východě: USA poslaly Íránu mírový plán, Teherán popírá jednání, boje pokračují
- USA podle světových médií předaly Íránu patnáctibodový mírový plán, zatímco Teherán tvrdí, že žádná jednání neprobíhají.
- Současně pokračují vojenské operace a přesuny jednotek, které ukazují, že konflikt zdaleka nekončí.
- Přehledně vysvětlujeme aktuální vývoj, obsah plánu i dopady války na ceny ropy a globální ekonomiku.
Vztahy USA a Íránu: Trump mluví o dohodě, Teherán oponuje
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy a Írán právě vyjednávají a že Teherán se k situaci postavil rozumně. Do rozhovorů se podle něj zapojili viceprezident J. D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, poradce Jared Kushner a zvláštní zmocněnec Steve Witkoff.
O předání návrhu informoval například deník The New York Times s tím, že dokument byl doručen prostřednictvím Pákistánu. Role Pákistánu jako prostředníka byla potvrzena i agenturou Reuters a diplomaté podle nich zvažují jednání na vysoké úrovni v Islámábádu.
Írán však veřejně tvrdí opak. Íránský velvyslanec Rezá Amirí Moghadam v Pákistánu ve středu uvedl, že mezi Teheránem a Washingtonem k žádným přímým ani nepřímým rozhovorům nedošlo. Mluvčí íránské armády řekl, že Spojené státy vyjednávají samy se sebou a snaží se tím zakrýt vlastní strategické selhání.
Co obsahuje americký mírový plán na konec války v Íránu?
Podle dostupných informací obsahuje mírový plán mezi USA a Íránem několik klíčových bodů, které mají vést ke konci války v Íránu a omezit íránský jaderný program. Dokument má celkem 15 bodů a jeho hlavním cílem je ukončení války a zabránění Íránu získat jadernou zbraň.
Hlavní body amerického návrhu
- zastavení provozu zařízení na obohacování uranu v Natanzu, Fordo a Isfahánu
- ukončení financování proíránských skupin v regionu
- vytvoření volné námořní zóny v Hormuzském průlivu
- závazek Íránu nevyrábět jaderné zbraně
Teherán zároveň stanovil vlastní podmínky, které američtí představitelé označují za nereálné. Patří mezi ně například uzavření amerických základen v Perském zálivu, finanční odškodnění za útoky nebo zrušení sankcí proti Íránu, píše deník The Wall Street Journal (WSJ).
Konflikt USA–Írán na bojišti: Američané přisouvají další vojáky
Navzdory debatám o možné mírové dohodě mezi Trumpem a Íránem konflikt na bojišti pokračuje. Pentagon například podle WSJ připravuje nasazení přibližně tří tisícovek vojáků z výsadkové 82. divize do regionu, což naznačuje pokračující vojenské napětí.
Současně pokračují útoky v širším regionu. Írán provedl raketové a dronové útoky na americké základny v Kuvajtu a dalších zemích Perského zálivu a izraelská armáda oznámila záměr kontrolovat území jižně od řeky Lítání v Libanonu. Konflikt mezi USA a Íránem se tedy rozšiřuje i mimo samotné území Íránu.
Jak válka s Íránem hýbe cenami ropy
Konflikt dál výrazně ovlivňuje globální energetické trhy, ve středu ale ropa po předchozím růstu začala citelně zlevňovat. Zpráva o patnáctibodovém návrhu směřujícímu k ukončení války na trhu posílilo naději na možné příměří a obnovení části dodávek z regionu. Krátce před 9.00 SEČ cena severomořské ropy Brent klesala zhruba o 4,8 procenta na 99,50 dolaru za barel, americká lehká ropa WTI ztrácela asi čtyři procenta a pohybovala se pod 88,60 dolaru.
Podle analytiků nyní trh ovládá vybírání zisků po předchozím prudkém zdražení, výhled dalšího vývoje ale zůstává nejistý, nicméně jakýkoli posun v jednáních má pro ceny energií zásadní význam.
Washington usiluje o znovuotevření Hormuzského průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy a zemního plynu ze zemí Blízkého východu. Válka začala poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán. Před začátkem války procházela Hormuzským průlivem zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu. Kvůli hrozbám ze strany Íránu se lodní doprava v této úžině prakticky zastavila.