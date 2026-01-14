Předplatné

Spor o Grónsko trvá. Americký postoj se ani po jednáních nemění

Pituffik (dříve Thule) je rozlohou největší základnou amerických sil ve světě.

Zdroj: PentagoN

Pituffik (dříve Thule) je rozlohou největší základnou amerických sil ve světě.
Pituffik (dříve Thule) je rozlohou největší základnou amerických sil ve světě.
Pituffik (dříve Thule) je rozlohou největší základnou amerických sil ve světě.
  • Dánsko, Grónsko a USA se nadále zásadně neshodnou na budoucnosti Grónska, americký postoj se po jednáních nezměnil.
  • Vznikne společná pracovní skupina, která má hledat cestu ke spolupráci při respektování „červených linií“ Dánska a Grónska.
  • Dánsko se spojenci z NATO zároveň posiluje vojenskou přítomnost u Grónska kvůli bezpečnosti v Arktidě.

Dánsko, Grónsko a Spojené státy se stále neshodnou v základních věcech v souvislosti s Grónskem, prohlásil po jednání s americkými činiteli dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen na tiskové konferenci ve Washingtonu. Dodal, že vznikne pracovní skupina na vysoké úrovni, která se poprvé setká v příštích týdnech. Grónsko musí posílit spolupráci s USA, ale to neznamená, že chce, aby ho Spojené státy vlastnily, řekl novinářům grónská ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtová. Americká strana se zatím k jednání nevyjádřila.

Rasmussen a Motzfeldtová dnes v Bílém domě jednali s šéfem americké diplomacie Markem Rubiem a viceprezidentem J.D. Vancem. Dánsko a Grónsko požádaly o schůzku poté, co americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa otevřeně mluvila o ambici ovládnout toto dánské autonomní území, jako důvod Trump zmiňuje otázku americké národní bezpečnosti.

Silná neshoda

Rasmussen uvedl, že se americký postoj v otázce Grónska nepodařilo změnit. „I když spolu jasně nesouhlasíme, dohodli jsme se, že dává smysl zkusit si společně na vysoké úrovni sednout a prozkoumat, zda existují možnosti, jak uklidnit obavy prezidenta (Trumpa) při současném respektování nepřekročitelných červených linií Dánského království,“ uvedl Rasmussen na tiskové konferenci, kterou například stanice BBC vysílala živě.

„Chceme pracovat s našimi americkými přáteli a spojenci, ale musí to být spolupráce založená na respektu, a musí respektovat naše hranice,“ dodal šéf dánské diplomacie, který zároveň jednání s americkými činiteli označil za „přímou, ale také konstruktivní diskuzi“.

Trump v posledních dnech opakovaně hovoří o tom, že Spojené státy k zajištění své bezpečnosti nutně potřebují Grónsko vlastnit a že ostrov převezmou. K dosažení tohoto cíle přitom odmítl vyloučit použití vojenské síly, čímž šokoval spojence v NATO, jehož členem je i Dánsko. Rubio následně Trumpova slova mírnil a uvedl, že USA chtějí Grónsko od Dánska koupit a nyní tam neplánují podniknout vojenskou invazi.

Proti úmyslu Spojených států získat strategicky významný a na nerostné suroviny bohatý arktický ostrov se vyslovili političtí představitelé Dánska i Grónska. Obě země jsou toho názoru, že o budoucnosti ostrova mají právo rozhodnout jen jeho obyvatelé. Grónská a dánská vláda mezitím oznámily, že Dánsko ode dneška společně se spojenci z NATO zvyšuje vojenskou přítomnost v okolí Grónska v rámci slibu posílit obranu v Arktidě.

