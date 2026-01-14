Spor o Grónsko trvá. Americký postoj se ani po jednáních nemění
- Dánsko, Grónsko a USA se nadále zásadně neshodnou na budoucnosti Grónska, americký postoj se po jednáních nezměnil.
- Vznikne společná pracovní skupina, která má hledat cestu ke spolupráci při respektování „červených linií“ Dánska a Grónska.
- Dánsko se spojenci z NATO zároveň posiluje vojenskou přítomnost u Grónska kvůli bezpečnosti v Arktidě.
Dánsko, Grónsko a Spojené státy se stále neshodnou v základních věcech v souvislosti s Grónskem, prohlásil po jednání s americkými činiteli dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen na tiskové konferenci ve Washingtonu. Dodal, že vznikne pracovní skupina na vysoké úrovni, která se poprvé setká v příštích týdnech. Grónsko musí posílit spolupráci s USA, ale to neznamená, že chce, aby ho Spojené státy vlastnily, řekl novinářům grónská ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtová. Americká strana se zatím k jednání nevyjádřila.
Rasmussen a Motzfeldtová dnes v Bílém domě jednali s šéfem americké diplomacie Markem Rubiem a viceprezidentem J.D. Vancem. Dánsko a Grónsko požádaly o schůzku poté, co americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa otevřeně mluvila o ambici ovládnout toto dánské autonomní území, jako důvod Trump zmiňuje otázku americké národní bezpečnosti.
Silná neshoda
Rasmussen uvedl, že se americký postoj v otázce Grónska nepodařilo změnit. „I když spolu jasně nesouhlasíme, dohodli jsme se, že dává smysl zkusit si společně na vysoké úrovni sednout a prozkoumat, zda existují možnosti, jak uklidnit obavy prezidenta (Trumpa) při současném respektování nepřekročitelných červených linií Dánského království,“ uvedl Rasmussen na tiskové konferenci, kterou například stanice BBC vysílala živě.
„Chceme pracovat s našimi americkými přáteli a spojenci, ale musí to být spolupráce založená na respektu, a musí respektovat naše hranice,“ dodal šéf dánské diplomacie, který zároveň jednání s americkými činiteli označil za „přímou, ale také konstruktivní diskuzi“.
Trump v posledních dnech opakovaně hovoří o tom, že Spojené státy k zajištění své bezpečnosti nutně potřebují Grónsko vlastnit a že ostrov převezmou. K dosažení tohoto cíle přitom odmítl vyloučit použití vojenské síly, čímž šokoval spojence v NATO, jehož členem je i Dánsko. Rubio následně Trumpova slova mírnil a uvedl, že USA chtějí Grónsko od Dánska koupit a nyní tam neplánují podniknout vojenskou invazi.
Proti úmyslu Spojených států získat strategicky významný a na nerostné suroviny bohatý arktický ostrov se vyslovili političtí představitelé Dánska i Grónska. Obě země jsou toho názoru, že o budoucnosti ostrova mají právo rozhodnout jen jeho obyvatelé. Grónská a dánská vláda mezitím oznámily, že Dánsko ode dneška společně se spojenci z NATO zvyšuje vojenskou přítomnost v okolí Grónska v rámci slibu posílit obranu v Arktidě.