Grónsko není na prodej. Macron varuje USA před porušením suverenity
- Donald Trump nevylučuje koupi ani použití síly, téma dnes řeší i jednání USA s dánskými a grónskými představiteli.
Pokud bude narušena suverenita evropské země a spojence, rozpoutá to bezprecedentní sled událostí. Podle agentury Reuters to dnes řekl francouzský prezident Emmanuel Macron v narážce na americký zájem o získání Grónska deklarovaný prezidentem Donaldem Trumpem.
„Nepodceňujeme prohlášení týkající se Grónska,“ uvedl Macron během zasedání francouzské vlády podle mluvčího kabinetu Maud Bregeonové.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot dnes v rozhovoru s rozhlasovou stanicí RTL uvedl, že Paříž otevře 6. února na největším ostrově světa svůj konzulát. Šéf francouzské diplomacie zároveň řekl, že Spojené státy musí přestat Grónsko vydírat a vyjádřil podporu Dánsku. Ostrov, který je dánským autonomním územím, podle něho není na prodej. Otevření francouzského konzulátu je krok, který byl plánován od loňského roku, upřesnil Barrot.
Americký prezident Trump usiluje o získání kontroly nad arktickým územím a nevyloučil možnosti jeho koupě či použití síly. Dnes se kvůli tomu uskuteční setkání dánského ministra zahraničí Larse Lökkeho Rasmussena a grónské ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtové s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a viceprezidentem J.D. Vancem v Bílém domě.