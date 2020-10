Globální ekonomika prožívá nejhorší krizi za poslední století, tvrdí přední světoví podnikatelé | E15.cz

Skupina B20, zastupující podnikatelskou komunitu a je složená z předních podnikatelů a výkonných ředitelů firem z celého světa tvrdí, že světová ekonomika prožívá nejhorší chvíle za posledních sto let. Spolu s prohlášením také apelovali na představitele summitu G-20, který se v listopadu koná v Saúdské Arábii. Skupina B20 od summitu očekává vytvoření reforem, které by ekonomice ulevily po skončení pandemie. Informoval o tom web Business Insider .

Skupina B20 pro nadcházející summit G-20 připravila 25 doporučení, o kterých se domnívá, že by měly být prospěšné pro ekonomiku a její oživení, jakmile poleví či úplně skončí pandemie koronaviru. Všecha doporučení budou představena skupině G-20, jejíž ekonomiky tvoří 80 procent světového obchodu, na virtuálním summitu B20 ve dnech 26. a 27. října.

„Globální ekonomika je v nejhorším stavu za poslední století. Hlavní výzvou je nyní ji znovu postavit na nohy. Je třeba, aby se zapojili političí činitelé i obchodní lídři,“ uvedl předseda skupiny Yousef Al-Benyan. Dodal, že oživení bude v následujících letech náročné i kvůli přetrvávajícím problémům jako jsou například obchodní válka, ekologické problémy planety či finanční zranitelnost některých zemí, které nyní bojují s pandemií.

Koronavirus si již po celém světě vyžádal více než milion životů a srazil globální ekonomiku na kolena. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve své nejnovější zprávě varovala, že globální ekonomika letos poklesne o 4,5 procenta, což je nejhorší kolaps od druhé světové války.

Doporučení od B20

Kromě ekonomických doporučení pro vůdce skupiny G-20 mají přední světoví podnikatelé i další rady a připomínky. Na summitu B20, kde za skupinu budou hovořit například Ajay Banga, výkonný předseda společnosti Mastercard, Mark Tucker, předseda skupiny HSBC či Roberto Azevedo, bývalý generální ředitel Světové obchodní organizace, hodlají přesvědčit lídry ekonomicky nejsilnějších zemí o tom, že by měli přijmout závazky o uhlíkové neutralitě, a to do roku 2050.

Dalším doporučením je investování do moderních technologií, jako například síť 5G, umělá inteligence nebo internet věcí. Využití technologií by podle B20 pomohlo potlačit rizika spojená s korupcí a podvody.