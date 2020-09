Google, Facebook a Twitter vyhlásily válku dezinformacím. Evropská unie dala Britům ultimátum | E15.cz

Digitální obři proti fake news

Společnosti Google, Facebook a Twitter se zavázaly ještě urputněji bojovat s digitálními dezinformacemi. Platformy očekávají v nadcházejících týdnech velký příval falešných a zavádějících zpráv v souvislosti s americkými prezidentskými volbami. Google prohlásil, že jeho vyhledávače už nebudou zobrazovat nepravdivé informace. Twitter plánuje agresivně mazat nevhodné tweety s politickým obsahem. Zpřísnit pravidla plánuje i Facebook, jenž se nově chce zaměřit také na potírání zpráv, které popírají existenci klimatických změn.

Jednání o brexitu bude pokračovat

Evropská unie dala v závěru včerejších brexitových vyjednávání Velké Británii ultimátum. Vláda premiéra Borise Johnsona má do konce tohoto měsíce stáhnout svůj kontroverzní návrh zákona o vnitřním trhu. Pokud tak neučiní, evropský blok podá na Británii žalobu u Evropského soudního dvora. Navzdory napjatým vztahům se obě strany dohodly na pokračování rozhovorů v příštím týdnu.

ECB zklamala investory

Americké akciové trhy ve čtvrtek opět klesaly. Důvodem je zlevnění největších technologických titulů a také pomalé oživování zaoceánské ekonomiky. Index S&P 500 oslabil o 1,76 procenta, Dow Jones o 1,45 procenta a Nasdaq Composite odepsal 1,99 procenta. V mínusu skončily také všechny hlavní západoevropské burzy. Investory zklamalo včerejší rozhodnutí Evropské centrální banky ponechat dosavadní měnovou politiku Evropské unie beze změny.

Dopravní firma odškodní Mauricius

Japonská společnost Mitsui OSK Lines věnuje jednu miliardu jenů, tedy asi 210 milionů korun, ostrovu Mauricius v Indickém oceánu na záchranu tamního životního prostředí. Jedna z největších dopravních firem světa je majitelem tankeru, který letos v červenci narazil v blízkosti ostrova do korálového útesu. Způsobil tak nejhorší ekologickou katastrofu v dějinách země.

Having more women in leadership positions is a key to gender equality. @Citi will welcome its first woman CEO, Jane Fraser. She will be the first woman to lead a big Wall Street bank. 👏

Via @nytimes

https://t.co/UfmomDvIeu