Google sníží mzdy zaměstnancům na home office | E15.cz

Varšava protlačila sporný zákon proti nezávislým médiím

Dolní komora polského parlamentu včera večer schválila hlasy vládní koalice kontroverzní zákon, který má podle svých oponentů umlčet jedno z největších nezávislých médií v zemi – televizi TVN. Tu vlastní americká společnost Discovery a je známá svou častou kritikou současné polské vlády. TVN je s hodnotou jedné miliardy dolarů zároveň největší americkou investicí v Polsku. Na základě nového zákona mají sdělovací prostředky v Polsku patřit výhradně firmám z Evropského hospodářského prostoru. Podle šéfa největší vládní strany Právo a spravedlnost Jaroslawa Kaczyńského média v rukou zahraničních vlastníků poškozují polské zájmy. Návrh nyní míří do Senátu, kde má těsnou většinu opozice.

Němci zadrželi údajného ruského špiona

Německo zatklo britského občana, jenž je podezřelý ze špionáže pro Rusko, uvedly ve středu tamní úřady. Muž identifikovaný pouze jako „David S.“ pracoval na britském velvyslanectví v Berlíně. Měl předávat důvěrné informace a dokumenty ruským zpravodajským službám nejméně od loňského listopadu. Podle agentury Bloomberg je nepravděpodobné, že se na něj vztahuje diplomatická imunita, jinak by byl spíš vyhoštěn ze země. „Zprávu o aktivitách zadržené osoby bereme velmi vážně,“ řekl spolkový ministr zahraničí Heiko Maas (SPD). Přislíbil, že Německo bude s britskou stranou na vyšetřování případu úzce spolupracovat. Moskva událost zatím nekomentovala.

Akciové trhy skončily převážně v zisku

Americké akcie uzavřely středeční obchodování smíšeně. Indexy S&P 500 a Dow Jones se zvýšily o 0,25, respektive o 0,62 procenta a dosáhly na nové rekordní hodnoty. Nasdaq Composite se ovšem o 0,16 procenta snížil. Investory ovlivnila zpráva o vývoji americké inflace za červenec, která zpomalila na 0,5 procenta, a také schválení plánu prezidenta Joea Bidena na rozsáhlé investice do infrastruktury. Burzy v západní Evropě včera prudce rostly. Dařilo se hlavně firmám ze sektoru stavebnictví a základních materiálů. Panevropský ukazatel STOXX Europe 600 posílil o 0,42 procenta. Německý DAX zpevnil o 0,35 procenta. Francouzský CAC 40 přidal 0,55 procenta a britský FTSE 100 vyrostl o 0,83 procenta.

Google seškrtá výplaty těm, co pracují z domova

Společnost Google sníží mzdy některým svým zaměstnancům ve Spojených státech, kteří se rozhodli využít možnosti trvale pracovat z domova. Pracovníci na home office přijdou o deset až patnáct procent ze své dřívější výplaty. Jedná se o překvapivé rozhodnutí, neboť řada firem si pochvaluje, že práce na home office se během koronavirové pandemie ukázala jako efektivní, píše BBC. Na nové pravidlo si stěžují především jedinci, kteří bydlí daleko od svého pracoviště. Google momentálně neplánuje zavést stejné opatření v Evropě. S výší mezd nicméně experimentují i další technologické giganty. Například Microsoft, Facebook a Twitter nabízejí nižší finanční ohodnocení zaměstnancům žijícím v méně drahých lokalitách.

BREAKING: UK economy grows by 4.8% in second quarter as post-lockdown reopening drives spending spree.



Sky's @HelenAnnSmith0 explains the latest figures.



Read more: https://t.co/SzO2tQvf17 pic.twitter.com/ppfmmxKOM8