Americký prezident Donald Trump dal už před návratem do Bílého domu opakovaně najevo, že chce pro Spojené státy získat Grónsko. Nevyloučil ani ekonomický či vojenský nátlak v případě, že by Dánsko odmítlo arktický ostrov prodat. Trumpa na vlastnictví Grónska patrně lákají jeho strategická poloha i přírodní zdroje. Autonomní část Dánského království sice rychle prohlásila, že není na prodej, o její rozsáhlé a většinou nevyužité nerostné bohatství ale jeví zájem i Čína, Rusko nebo Evropská unie. Sedmadvacítka členských zemí má k ostrovu politicky nejblíž a nabízí se proto možnost, že by jeho potenciál využila ona. Dostat se k němu však není jednoduché.