Belgie vyšetřuje smrt Slováka. Hajlování policistky byl prý vtip | E15.cz

Belgické úřady vyšetřují smrt Jozefa Chovance. Slovenský podnikatel náhle zemřel před dvěma a půl lety, poté co sám sebe těžce zranil v cele předběžného zadržení v Charleroi. Podle Chovancovy rodiny se však stal obětí policejního násilí. Případ teď navíc rozvířil skandální video záznam, který ve středu zveřejnily belgické noviny Het Laatste Nieuws . Policista na něm sedí Slovákovi na hrudi a jeho kolegyně při tom zvedá ruku k nacistickému pozdravu. „Byl to jen vtip,“ brání se.

Osmatřicetiletý Jozef Chovanec byl zadržen na belgickém letišti v Charleroi v únoru 2018, když bez platné letenky vstoupil na palubu letadla, byl agresivní a dostal se kvůli tomu do potyčky s personálem a posléze i s policií. Poté, co byl odveden do vazby, začal ve své cele narážet hlavou do zdi až si způsobil vážné zranění a omdlel. Po převozu do nemocnice krátce na to zemřel.

Rodina zesnulého muže byla jeho chováním zaskočena. Pitva prokázala, že nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. Chovanec vlastnil náborářskou firmu, která sháněla slovenské zaměstnance pro stavební projekty v Belgii a do země často jezdil za obchodem. „S mým manželem se muselo něco stát, necítil se dobře, ale policie ho ignorovala celou noc,“ tvrdí Jozefova žena Henrieta, která si už dříve stěžovala na pomalý postup belgických soudů. „Chci vědět, co se stalo a proč policie jednala takto,“ řekla novinám Het Laatste Nieuws.

Nyní tamním úřadům přitížily uniklé šokující záběry z vězeňské cely. Na kameře je zřetelně vidět, že se policisté zraněnému Slovákovi smějí. Jeden z nich mu 16 minut sedí na prsou a mladá policistka při tom dokonce hajluje. Kauza velmi nápadně připomíná nedávné úmrtí Afroameričana George Floyda, který zemřel v květnu 2020 při nepřiměřenému policejnímu zákroku v americkém Minneapolisu. Tato událost odstartovala masové protesty proti rasismu a policejní brutalitě po celém světě.

Také smrt Jozefa Chovance začala mít tento týden po nátlaku médií důsledky. Ve čtvrtek kvůli aféře dočasně rezignoval na svoji funkci druhý nejvyšší představitel belgické federální policie André Desenfants, ačkoli svoji přímou odpovědnost za případ odmítl. Řada politiků pak vyjádřila své rozhořčení nad postupem letištní policie.

„Jde o nepochopitelný a šokující incident,“ řekl belgický ministr spravedlnosti Koen Geens. „Tak jako celý slovenský národ jsem šokován krutostí belgických policistů vůči našemu občanovi,“ reagoval slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok. Vlády obou států nyní hodlají případ bedlivě sledovat. K důkladnému prošetření kauzy vyzvala rovněž mezinárodní lidskoprávní organizace Amnesty International.

Deník Het Laatste Nieuws pak v pátek přinesl zprávu, že dvaadvacetiletá policistka, která se provinila hitlerovským pozdravem „svého činu hluboce lituje“ a včera byla propuštěna ze služby. „Nicméně ten muž nezemřel na následky daného gesta,“ prohlásil její advokát. Podle něj je žena ještě „velmi mladá a myslela si, že je vtipná. Nechala se prostě strhnout vyostřenou situací“.

Policejní jednotka z Charleroi se každopádně od jednání svých kolegů distancovala. Belgičan Jan Jacob, jehož syn Jonathan zemřel při policejním zákroku před deseti lety, zase upozornil, jak snadno jsou podobné případy bez pozornosti médií zameteny pod koberec.