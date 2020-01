Harry a Meghan odcházejí do ústraní. Chtějí tak získat finanční nezávislost | E15.cz

Vnuk královny Alžběty II. a jeho manželka na svých webových stránkách uvádějí, že jim nový přístup umožní pokračovat v plnění povinností pro královnu a zároveň i běžně pracovat. Nechtějí totiž dostávat finanční prostředky z grantu královské rodiny, který z části plní i britští daňoví poplatníci.

Podle britského ministerstva financí podporuje grant oficiální podnikání panovníka, hradí náklady na zaměstnance a provozní náklady domácnosti královny. Zároveň pokrývá údržbu královských paláců a náklady na služební cesty.

Výměnou za tuto podporu se královna vzdává příjmů z nemovitostí a farem, které ročně generují stovky milionů liber. Manželský pár uvedl, že grant pokrývá pouze pět procent jejich nákladů a zbytek prostředků pochází z peněz, které jim poukázal princ Charles.

Ostrovní média rovněž poukazují na to, že vévodkyně Meghan před svatbou s Harrym stihla vydělat přibližně pět milionů dolarů (zhruba 114 milionů korun), a to především díky popularitě na televizních obrazovkách. Prosadila se v roli Rachel Zaneové v americkém právním dramatu Suits.

"Pro většinu komentátorů je rozhodnutí Harryho a Meghan překvapení či dokonce šok. Ovšem tolik překvapivé to být nemůže. O neshodách mezi oběma rodinami vévodů – z Cambridge (William) a ze Sussexu (Harry) se píše dlouhodobě, a zejména to prý jiskří mezi vévodkyněmi. Nástupcem trůnu je však Cambridge, upozadění Sussexe ze scény tedy ekonom považuje za jeho optimální investici do minimalizace transakčních nákladů budoucnosti královské rodiny, komentuje situaci Petr Bartoň, anylytik ze společnosti Natland.

Královský životopisec Penny Junor proto zmínil i možnost návratu Meghan k herecké kariéře. „Zřejmě by si musela dávat pozor na to, jaké role bude jakožto členka královské rodiny ztvárňovat,“ upozornil. Podle Bartoně v rozhodnutí jde opravdu spíše o Megxit než o Harxit komentátoři britské vyšší společnosti dlouhodobě popisují Meghan jako vůdčí osobnost ve vztahu, Harryho popisují jako zaláskovaného.

Milionový majetek přinesl do manželství i princ Harry, část peněz získal od královny matky, část z dědictví po matce. Jeho osobní bohatství se odhaduje na přibližně 40 milionů dolarů (zhruba 909 milionů korun).

Závislost královské rodiny na státní apanáži je více než 300 let stará a zrodila britskou centrální banku Bank of England. "V roce 1690 dostala Británie námořní výprask od svého rivala Francie a potřebovala vybudovat pořádnou námořní flotilu. Tou dobou nebyl v podstatě rozdíl mezi královskou peněženkou a státním rozpočtem, a investoři byli natolik nedůvěřiví, že se královi nepodařilo nazdrojovat potřebných 1,2 milionu liber ani na tehdy vysoký osmiprocentní úrok. Musela proto být ustanovena nezávislá Bank of England, která bude státní rozpočet spravovat," říká Bartoň. Ještě do roku 1760 monarchové dokázali pokrývat svoje osobní výdaje z příjmů z pachtovného pozemků, od té doby dostávají apanáž. "V současnosti apanáž pro královskou rodinu činí 82 milionů liber ročně. Harry dostává „menší polovinu“ z 5 milionů vyčleněných pro oba bratry. Dále oba dostávají dohromady 3 miliony ročně na „neoficiální výdaje“. Dále dostávají 5 milionový podíl na příjmech jejich otce Charlese z Cornwallského vévodství , které tradičně živí vždy následníka trůnu," vypočítává Bartoň. Těchto příjmů se nyní vévoda s vévodkyní chtějí vzdát a vypracovat si „finanční nezávislost“