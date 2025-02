Podle polského premiéra Donalda Tuska dohoda vytváří rámec pro posílení aktivit Googlu v Polsku, včetně nových investic, což označil za významné pro bezpečnost země.

Google otevřel svou pobočku ve Varšave v roce 2015 a nyní v zemi zaměstnává 2000 lidí. Pichai prohlásil, že Google v přístích pěti letech investuje pět milionů dolarů do vzdělávání v zemi, cílem je vyškolit milion Poláků v kybernetických dovednostech.

„Mluvili jsme o deregulaci a konkurenceschopnosti,“ řekl Tusk. „Součástí tohoto velkého a ambiciózního projektu, tedy deregulace evropskée i polské ekonomiky a veřejné správy, může být i Google,“ prohlásil Tusk.

Dohodu ale pro její neurčitost kritizují někteří komentátoři, kteří upozorňují na to, že memorandum slibuje nevelké investice. Technologická novinářka Sylwia Czubkowska na sociální síti napsala, že vyškolení jednoho z milionu vybraných Poláků by tak mělo stát pouhých pět dolarů. Další polský novinář Szymon Jadczak upozornil na to, že pět milionů dolarů odpovídá 0,3 procenta tržeb, které Google v Polsku vykázal za rok 2023.

Google každopádně už v Polsku investoval řádově vyšší částky. V roce 2021 firma ve Varšave otevřela datové centrum za dvě miliardy dolarů. A své první datové centrum v regionu umístil také do Polska i konkurenční Microsoft.

Tusk dnes také prohlásil, že příští týden oznámi další technologické partnerství, tentokrát právěve spolupráci s Microsoftem.