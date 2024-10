Lockheed WP-3D Orion je letoun speciálně upravený pro použití ve středisku provozu letadel amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA). Existují pouze dvě takto upravená letadla, vybavená řadou funkcí pro získávání co nejpřesnějších informací o počasí. Právě tyto stroje využívají lovci hurikánů, aby předpověděli nejpravděpodobnější scénář vývoje počasí.

Hurikán Helen byl specifický svou rychlostí

Hurikán Helene zasáhl Floridu a okolí na konci září. Podle meteorologů byl výjimečný svou rychlostí. Lovci hurikánů se v jednu chvíli ocitli v oku bouře a na chvíli ztratili nad letadlem kontrolu. „Skončili jsme ve vzestupném proudu ve stěně oka hurikánu, říká se tomu mezovortex a je to menší cirkulace zabudovaná do větší cirkulace vzduchu v této stěně. Viděl jsem to na radaru a bylo mi jasné, že to nebude příjemné,“ popsal meteorolog Jonathan Zawislak, který velí misím do oka, tedy centra hurikánu.

VIDEO: Létající věci a silná bouře. Lovci hurikánů během letu při shromažďování informací ohledně bouře Milton

Letadlo WP-3D Orion v oku Hurikánu • MechDesigh TV

„Naše letadlo během několika sekund vyletělo nahoru o skoro půl kilometru. Dost jsme při tom ztratili rychlost. Josh se snažil manévrovat zpátky dolů na naši původní letovou hladinu. Ale hurikán si prostě s letadlem dělá trochu, co chce. S tím musíme počítat a být na to připravení,“ vyprávěl Zawislak.

Nyní Floridu a její okolí zasáhl další hurikán nazvaný Milton. Meteorologové upozorňovali, že zasáhne větší území, než se očekávalo.

MAPA:Hurikán Milton nad Mexickým zálivem

Satelitní snímek zachycuje hurikán Milton nad Mexickým zálivem.|Profimedia.cz

Milton stále zůstává nebezpečný

Když bouře Milton dorazila na pevninu, měla sílu hurikánu třetí kategorie z pětistupňové škály s odhadovanou maximální rychlostí větru kolem 195 kilometrů v hodině. Stanice CNN poté informovala, že živel nad Floridou zeslábl na hurikán první kategorie, ale zůstává nebezpečný.

Milton ztratil na síle poté, co před úderem na pevninu dvakrát dosáhl intenzity pátého stupně. Americké Národní středisko pro hurikány (NHC) označilo bouři jako extrémně nebezpečný hurikán, který na pevninu udeřil v oblasti Siesta Key v okrese Sarasota. Ačkoliv živel oslabil už před úderem na pevninu, podle médií zároveň nabral na velikosti. Úřady dopředu varovaly před ničivou přílivovou vlnou, silným větrem, přívalovými dešti a záplavami.

Podle CNN živel nyní provází vítr o síle až 145 kilometrů v hodině a nachází se necelých 60 kilometrů jižně od Orlanda. Z některých míst jsou hlášeny záplavy, například město St. Petersburg na západě poloostrova registrovalo během středy 465 milimetrů srážek, což téměř třikrát překračuje dosavadní rekord z roku 2001. Tampa a další města hlásí za den objem vody, který obvykle spadne za několik měsíců.

Bouře dorazila k pobřeží dříve a jižněji, než se očekávalo, což přineslo naději, že by se Florida mohla vyhnout nejhoršímu scénáři, napsala agentura Reuters. Guvernér státu Ron DeSantis podle ní doufal, že vzhledem k tomu, že Milton dorazil před přílivem, tak by se západní pobřeží státu mohlo vyhnout nejhorším předpovědím ohledně přílivových vln.