Import sóji do Číny brzdí obchodní válka a africký mor prasat | E15.cz

Dovoz sójových bobů do Číny, největšího globálního kupce této suroviny, klesl meziročně o 24 procent. Podle oficiálních celních údajů Čína minulý měsíc koupila jen 7,36 milionu tun sójových bobů, což je nejnižší hodnota od května roku 2015. Na vině je především trvající obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou a také vysoký výskyt afrického moru prasat v oblasti jihovýchodní Asie.

„Import sóji klesl kvůli vyšším cenám, které nastavily Spojené státy. Nicméně poptávka je slabá také kvůli africkému moru prasat, “řekl Sie Chuej-lan, analytik společnosti Cofeed. Odhaduje se, že bude v zemi nutné kvůli této chorobě porazit až 200 milionů prasat.

Právě sója je jednou z hlavních krmných složek prasat. Analytik také doplnil, že dodávky z Brazílie a Argentiny, které Čína využívá v období trvající obchodní války, rovněž poklesly.

Problémy s dodávkami sójových bobů začaly loni v červenci, kdy na ně Čína v rámci obchodní války uvalila 25 procentní cla. Od té doby byl obchod s touto surovinou téměř pozastaven a opět se rozběhl až v prosinci, kdy se obě země dohodly na dočasném příměří. Na začátku května tohoto roku však Peking opět přestal sójové boby od Spojených států kupovat kvůli obnovení napjatých vztahů obou zemí.

Farmáři a pěstitelé sóji ze Spojených států nyní hledají nové trhy, které by Čínu nahradily. Viceprezident Americké asociace pro sóju Bill Gordon uvedl pro server Nikkei Asian, že se nyní američtí pěstitelé zaměřují na rozvíjející se trhy Barmy, Thajska nebo Indonésie. Jednání údajně proběhla i se zástupci Kolumbie a Peru.

USGC, vědeckovýzkumná agentura amerického ministerstva vnitra odhaduje, že celková poptávka po sójových bobech a krmivech pro zvířata v Barmě by mohla do roku 2020 dosáhnout 4,5 milionu tun, což by bylo o 315 procent více než v roce 2010.