Imunita na koronavirus reaguje jako na chřipku, zjistili vědci | E15.cz

Australští vědci zmapovali imunitní reakci na koronavirus, kterou měla jedna z prvních nakažených v zemi, což jim pomohlo odhadnout, kdy se vyléčí. Oznámil to australský ministr zdravotnictví, podle něhož jde o důležitý krok na cestě k vyvinutí vakcíny, jež by mohla pandemii zastavit. Novým koronavirem se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) na světě nakazilo už přes 168 tisíc lidí a nejméně 6610 nemoci COVID-19 podlehlo.