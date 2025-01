Trump dorazil do Capital One Areny na prezidentskou přehlídku jen několik hodin poté, co složil přísahu jako 47. prezident. Příznivci tam čekali na Trumpův příjezd a nadšeně sledovali inauguraci prostřednictvím živého přenosu poté, co se ceremonie přesunula do interiéru kvůli mrazivým teplotám. Očekává se, že Trump na oslavě promluví a mohl by tam i podepsat exekutivní příkazy.