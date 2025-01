Nový americký prezident Donald Trump hned po návratu do Bílého domu podepsal desítky exekutivních příkazů včetně dokumentu, kterým zrušil 78 dekretů a memorand svého předchůdce Joea Bidena. Spojené státy díky Trumpově smršti radikálně změnily svůj dosavadní politický kurz. Avizovaná dovozní cla ale zatím nezavedl. Podívejte se na přehled změn, které USA čekají: od odstoupení od pařížské dohody či ukončení členství ve Světové zdravotnické organizaci (WHO) po vyhlášení energetické pohotovosti nebo nouzového stavu na jižní hranici.

Odstoupení od pařížské úmluvy

Trump znovu odstoupil od pařížské dohody o klimatu, v níž se státy světa zavázaly, že oteplování udrží do 1,5 stupně Celsia oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. První Trumpova administrativa učinila podobný krok v roce 2017, ale Biden jej po nástupu do úřadu okamžitě odvolal. USA si nyní budou muset počkat rok, než z paktu oficiálně vystoupí.

Vyhlášení energetické nouze

Bílý dům nastínil řadu změn, které zvrátí klimatické předpisy v USA a podpoří těžbu ropy a zemního plynu. Trump podepsal například příkazy zaměřené na podporu těžby ropy a zemního plynu na Aljašce. To by podle něj mělo vést k poklesu cen. Jde o dramatický obrat v energetické politice Washingtonu, jelikož Biden se poslední roky snažil podpořit odklon od fosilních paliv.

Nouzový stav na jižní hranici USA

Trump v souvislosti s nelegální migrací vyhlásil na americko-mexické hranici výjimečný stav a oznámil, že chce zločinecké kartely označovat za teroristické organizace. Ministerstvu obrany Trump nařídil, aby vyčlenilo další zdroje a personál na boj proti migraci.

Prezident rovněž oznámil masové deportace lidí pobývajících v USA bez povolení či ukončení automatického přidělování amerického občanství lidem narozeným na americké půdě. To je však zakotveno v americké ústavě a ke změně by bylo třeba hlasování v obou komorách Kongresu. Nová administrativa dále pozastavila používání aplikace s názvem CBP One, která umožnila migrantům navázat kontakt s imigračními úřady, aniž by vstoupili na americké území.

Vystoupení USA z WHO

Trump podruhé zahájil proces vedoucí k vystoupení Spojených států ze Světové zdravotnické organizace (WHO). USA byly v minulosti největším dárcem WHO, která je součástí OSN a má za úkol připravovat se na mimořádné zdravotní situace a bojovat proti nim. Trump organizaci silně kritizoval za její postup během pandemie covidu-19 a v roce 2020, na vrcholu tehdejší zdravotnické krize, zahájil proces vystoupení z WHO. Spojené státy ho ale nestihly dokončit do konce jeho mandátu a Biden příkaz zvrátil. Zdravotničtí experti se obávají, že Trump nynějším krokem izoluje Spojené státy, což bude mít důsledky pro reakci na případné pandemie a pro diplomatické vztahy ve světě.

Odložení zákazu TikToku

Trump krátce po nástupu do úřadu podepsal příkaz, jímž se odkládá zákaz sociální sítě TikTok, která měla ve Spojených státech přestat fungovat 19. ledna. Platforma na zhruba 12 hodin přerušila svůj provoz, dokud Trump neavizoval, že kroky předchozí administrativy zvrátí. Trump nyní nařídil generálnímu prokurátorovi, aby po dobu 75 dnů vůči TikToku nic nepodnikal. Kromě toho navrhl, že vláda USA by měla být polovičním vlastníkem americké divize TikToku výměnou za to, že tato aplikace bude v zemi fungovat.

Nařízení o elektromobilech

Trump zrušil nařízení, že do roku 2030 má být polovina prodaných vozů v USA elektrická. Kromě toho také zastavil například rozdělování nevyužitých vládních prostředků na dobíjecí stanice a uvedl, že zváží ukončení daňových úlev pro elektromobily.

Omilostnění výtržníků ze 6. ledna

Trump také omilostnil kolem 1500 obviněných z útoku na Kapitol před čtyřmi lety, podle agentury Reuters se mu podařilo omilostnit téměř každého obviněného z útoku. Dosud bylo kvůli nepokojům zatčeno a obviněno asi 1600 lidí, z nichž více než 1270 bylo odsouzeno. Trump, jehož příznivci 6. ledna 2021 násilně vtrhli do Kapitolu ve chvíli, kdy Kongres potvrzoval Bidena prezidentem, pravidelně bagatelizoval závažnost útoku. Trump rovněž zmírnil tresty 14 členům krajně pravicových skupin Oath Keepers a Proud Boys.

Zřízení úřadu pro efektivitu vlády

Trump exekutivním příkazem rovněž ustanovil neformální ministerstvo pro efektivitu vlády, které povede miliardář Elon Musk. Jeho cílem je najít v rozpočtu biliony dolarů díky zefektivnění vládních operací.

Ochrana žen před radikálními genderovými teoriemi

V praxi to znamená, že ve Spojených státech budou uznánajen dvě pohlaví – mužské a ženské. Americké úřady budou muset používat termín „pohlaví“ namísto „gender“. Identifikační doklady vydávané vládou včetně pasů a víz zároveň musejí udávat „neměnné biologické zařazení jednotlivce jako muže či ženy“. Trump také zrušil další ochranu pro transgenderové osoby a členy LGBT+ komunity a ukončil programy rozmanitosti.

