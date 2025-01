Do washingtonského Kapitolu se na inauguraci Donalda Trumpa nakonec dostalo jen kolem šeti set nejvýznamnějších politiků, byznysmenů a Trumpových nejbližších. Čeští hosté se kromě jediného přítomného na oficiální ceremonii – velvyslance Miloslava Staška – museli spokojit se sledováním velkoplošné obrazovky ve sportovní hale Capitol One, kam Trump následně přijel pozdravit a podepsat několik exekutivních příkazů. Jaká kolem inaugurace panovala nálada a co přesně bude Trumpův slibovaný „zlatý věk“ znamenat pro startupovou scénu, popisuje v rozhovoru přímo z Washingtonu zakladatel platformy Startup Disrupt Patrik Juránek, který dostal na slavnost pozvánku od jednoho z kongresmanů.