Trump ihned po složení přísahy oznámil sadu protiimigračních opatření

Nový americký prezident Donald Trump ve svém inauguračním projevu oznámil sadu opatření ve snaze potlačit nelegální imigraci z Mexika, která byla ústředním motivem jeho předvolební kampaně. Chystá se v této souvislosti vyhlásit krizový stav a vyslat na hranici vojáky.

Tyto i další kroky byly očekávané poté, co Trump mnohokrát slíbil ihned po návratu do úřadu "uzavřít" hranici a zahájit masové deportace lidí, kteří v USA pobývají bez povolení. Deník The New York Times připomenul, že Trump krizový stav v souvislosti s imigrací vyhlásil už ve svém prvním mandátu, přičemž tehdy to bylo ve snaze financovat stavbu zdi na hranici s Mexikem.