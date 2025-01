Trump s Bidenem dorazili do Kapitolu, kde vrcholí předání moci v USA

Nastupující americký prezident Donald Trump dorazil do sídla Kongresu, aby po čtyřleté přestávce završil svůj návrat do čela Spojených států. Do washingtonského Kapitolu jel z Bílého domu společně s odcházejícím prezidentem Joem Bidenem.

Na Trump čekaly uvnitř budovy Kongresu stovky hostů včetně zástupců odcházející a nastupující administrativy, bývalých šéfů Bílého domu a členů Kongresu. Mezi hosty jsou také podnikatelští lídři včetně Elona Muska a dalších šéfů velkých technologických firem.