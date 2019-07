Indická vláda plánuje největší vlnu privatizace za dvě dekády, potřebuje snížit rozpočtový schodek | E15.cz

Indická vláda plánuje v příštích pěti letech snížit podíly v některých velkých státních firmách na 40 procent. Z prodeje chce získat až 3,25 bilionu rupií (v přepočtu 1,1 bilionu korun). V případě uskutečnění plánu by se jednalo o největší privatizaci v této zemi za více než 20 let. S odvoláním na dva vyšší státní úředníky to uvedla agentura Reuters.