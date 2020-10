Indie chce oficiálně jednat s Tchaj-wanem o vzájemném obchodě | E15.cz

Top události

Indie chce jednat s Tchaj-wanem

Indie zvažuje, že zahájí oficiální obchodní jednání s Tchaj-wanem. Důvodem jsou zhoršující se vztahy indické vlády s Čínou. Tchaj-wan usiluje o obchodní dohodu s Indií již několik let, a navázání formálních rozhovorů s třetí největší ekonomikou Asie by pro ostrovní stát bylo velkým úspěchem. Indové by z případné spolupráce mohli vytěžit větší investice do elektroniky a technologií. Obě země spolu již neoficiálně obchodují a podle indických úřadů vzájemný byznys loni meziročně vzrostl o osmnáct procent na 7,2 miliardy dolarů, skoro 167 miliard korun.

Hádky prezidentských kandidátů

Kandidáti na amerického prezidenta Donald Trump a Joe Biden se chystají na svoji závěrečnou předvolební debatu, která se uskuteční tento čtvrtek. Již teď si však jejich týmy vyměnily přes média několik ostrých poznámek. Trumpovi vadí nové pravidlo, podle kterého bude televize vypínat mikrofon kandidátovi, jenž právě nehovoří. Bidenův tábor na dálku obvinil současného šéfa Bílého domu, že se vyhýbá otázkám souvisejícím s Trumpovým nezvládnutím koronavirové pandemie.

Z trhů a burz

Pád ropy i technologických obrů

Akciové trhy v USA se na úvod nového týdne prudce propadly. Investoři nevěří tomu, že se záchranný balík na pomoc americkému hospodářství povede schválit ještě před prezidentskými volbami. Index S&P 500 se snížil o 1,63 procenta, Dow Jones odepsal 1,44 procenta a Nasdaq Composite skončil ve ztrátě 1,65 procenta. Dolů je táhly především technologické tituly v čele s Amazonem, Facebookem a Microsoftem. Téměř o jedno procento klesla cena ropy. V červených číslech zakončily obchodování také všechny hlavní burzy v západní Evropě, z nichž některé se včera navíc potýkaly s technickými problémy.

Flybe se vrací

Britská nízkonákladová letecká společnost Flybe, která skončila letos v březnu, obnoví od příštího roku svoji činnost. Umožní to její nový majitel – londýnská firma Thyme Opco, která zkrachovalé aerolinky koupila. Finanční detaily transakce nebyly zveřejněny. Flybe by nicméně měla operovat v menším měřítku než dříve. Společnost v minulosti přepravovala až osm milionů cestujících ročně, měla přes 2000 zaměstnanců a zajišťovala 40 procent regionálních letů po Spojeném království.

Tweet dne

أهنئ الشعب السوداني، بهذا الإنجاز العظيم، والمُستحق، شعبنا لم يكُن في يوم من الأيام راعياً أو داعياً للإرهاب.



أود أن أقول إن الطريق طويل أمامنا، ونحتاج للتخطيط الجاد، والعمل معاً للاستفادة القصوى من هذه الفرصة، وعدنا شعبنا وعملنا على انجاز ما وعدنا به. pic.twitter.com/i4KENk1U4X — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) October 19, 2020

„Gratuluji obyvatelům Súdánu k tomuto velkému a zaslouženému úspěchu. Naši lidé nikdy nebyli sponzoři ani zastánci terorismu. Chtěl bych říct, že před sebou máme ještě dlouhou cestu a potřebujeme vše důkladně naplánovat a spolupracovat, abychom vytěžili nejvíce z této příležitosti. Dali jsme našim lidem sliby a pracovali na tom, abychom je naplnili.“

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy odstraní Súdán ze seznamu zemí, podporujících mezinárodní terorismus, pokud africký stát zaplatí kompenzaci ve výši 335 milionů dolarů, tedy zhruba 7,7 miliardy korun. Súdánský premiér Abdalla Hamdok na to zareagoval nadšením a odeslání peněz ihned zajistil. Súdán byl na černé listině od roku 1993, kdy zde oficiálně pobýval jako host tamní vlády teroristický vůdce Usáma bin Ládin.

Stane se dnes