Třetí světová válka a otevřený konflikt mezi Íránem a USA nehrozí | E15.cz

Jaké čekáte kroky USA a jejich spojenců na íránské raketové útoky? Dá se očekávat další eskalace s možným vyústěním v regionální válku nebo spíš snaha o zklidnění situace?

Dlouhodobě platí, že jak Írán, tak ani USA, nemají zájem o otevřenou konvenční, chcete-li horkou válku. Spíše lze počítat se zintenzivněním vzájemných americko-íránských konfliktů prostřednictvím různých spojeneckých klientských skupin. Ty obě strany v různých místních konfliktech a napjatých oblastech podporují - může to tedy být i nadále v Iráku, Jemenu, Libanonu a na dalších místech.

Je možné, že se situace v tak citlivé oblasti může vymknout kontrole a skončit válkou, aniž by to bylo záměrem obou hlavních aktérů?

Je to jeden ze scénářů, ale spíše méně pravděpodobný. Většina států i nestátních aktérů v oblasti je navázaných nějakým způsobem buď na USA či jejich místní spojence, nebo naopak na Írán.

Jakou roli budou nyní hrát další světové velmoci jako Rusko a Čína? Dá se očekávat, že se pokusí vstoupit do vyjednávání s cílem snížit napětí? A co role EU?

Rusko a Čína podporují spíš Írán, ale více z pozadí. Jít do přímého střetu s americkými zájmy by pro ně nebylo výhodné. Přístup EU k Blízkému východu je tradičně daleko vyváženější a diplomatičtější než americký, ale nemá zase tolik možností, jak do dění přímo zasáhnout.