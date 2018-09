Íránský prezident z podpory útoku obvinil státy Perského zálivu | E15.cz

Skupinu, která stojí za sobotním útokem na vojenskou přehlídku ve městě Ahváz na jihozápadě Íránu, financovaly a vojensky podpořily arabské státy v Perském zálivu. Dnes to podle agentury Reuters prohlásil íránský prezident Hasan Rúhání s tím, že státům v zálivu poskytují zdroje potřebné k takovýmto zločinům Spojené státy. Americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová tato tvrzení odmítla. V Ahvázu zahynuly tři desítky lidí včetně žen a dětí. K činu se následně přihlásilo protivládní hnutí Ahvázský národní odpor, později za útok odpovědnost přijala i teroristická organizace Islámský stát. Všichni čtyři útočníci byli zabiti.

"Malé loutkové státy v regionu podporuje Amerika a Spojené státy je nabádají k činům a dávají jim k tomu potřebné prostředky," uvedl Rúhání. Útočníky nějak blíže neidentifikoval. Podle agentury AP mohl hovořit o Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech či Bahrajnu, které jsou blízkými spojenci USA.

Americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová tvrzení Íránu, že za útokem na vojenskou přehlídku nepřímo stály Spojené státy, odmítla. Teherán by se podle ní měl při zjišťování, kdo za útokem stál, zaměřit na své okolí. "Spojené státy odsuzují jakýkoli teroristický útok, ať už se stal kdekoli," uvedla Haleyová.

Již v sobotu nejvyšší íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí prohlásil, že za útokem stojí regionální spojenci USA. Konkrétní země nejmenoval, ale američtí spojenci v regionu jsou íránský úhlavní nepřítel Izrael a arabské státy Perského zálivu, především Saúdská Arábie.

Rúhání před odletem do New Yorku na zasedání Valného shromáždění OSN řekl, že Teherán na zločin odpoví v kontextu práva a národních zájmů. Poznamenal, že Spojené státy se chovají jako surovec, který chce v Íránu vyvolat stav nejistoty, a jsou přesvědčeny, že díky síle mohou po celém světě jednat beztrestně. Uvedl rovněž, že Washingtonu se nepodaří Írán rozklížit a že Teherán bude usilovat o to, aby americké sankce překonal a donutil Spojené státy, aby litovaly svého agresivního přístupu. "Amerika chce v naší zemi vyvolat chaos a nepokoje...to jsou ale nereálné plány a svých cílů nikdy nedosáhne," řekl íránský vůdce.

Írán v roce 2015 se Spojenými státy, Francií, Británií, Německem, Čínou, Ruskem a EU podepsal dohodu o omezení svého jaderného programu, která dočasně snížila dlouhodobé napětí mezi blízkovýchodní zemí a Západem. Americký prezident Donald Trump ale letos v květnu oznámil, že USA od dohody odstupují, a minulý měsíc zavedl Washington proti Íránu nové sankce. Teherán a Washington si od té doby opět vyměňují ostrá slova.