Italské Bormio: vysoko v Alpách z lyží do termálů. A příští rok na olympiádu

Stačí sednout v Miláně do auta a za tři hodiny jste v horském městečku Bormio. Možná není tak známé jako jeho dvojče Livigno, lyžařské zábavy si tu však užijete stejně a za výrazně méně peněz.

Italové měli vždy cit pro bezchybné lokality. Když zde, vysoko v Alpách, objevili horké prameny tryskající ze země, s obdivuhodnou prozíravostí postavili lázně, kde se mohli společensky setkávat a relaxovat. A lázně jsou perfektní v kombinaci se zimními sporty. Co je lepší, než když se po lyžování v národním parku Stelvio ponoříte do termálních lázní? A protože jsme v Itálii, v každých z nich se během koupele podává lahodné občerstvení – zdejší sýry, salámy, olivy a sklenka něčeho studeného a šumivého. Místní tvrdí, že za léčivými prameny do Bormia jezdil už římský filozof Plinius starší a později třeba Leonardo da Vinci.

Zatímco odpoledne v Bormiu patří zpravidla odpočinku a koupání, dopoledne se tráví na svazích. Zdejší sjezdovky svou celkovou délkou přesahují 50 kilometrů a patří mezi nejlepší v Evropě. O tom svědčí i zapojení Bormia do vrcholných sportovních událostí. Ve středisku se už více než 40 let konají závody Světového poháru v alpském lyžování a dvakrát hostilo také mistrovství světa v alpském lyžování. Vrchol přijde v roce 2026, kdy Bormio přivítá dokonce i zimní olympijské hry – konkrétně sjezd mužů, Super G, alpské lyžování a slalom mužů. A také novinku mezi olympijskými sporty, v Itálii velmi oblíbený ski­alpinismus. I pro něj jsou tu ideální terény, v nichž se odehrají závody ve sprintu mužů, sprintu žen a smíšená štafeta.

V létě nabízí národní park Stelvio turistické trasy všech úrovní – od mírných stoupání pro začátečníky až po náročné výstupy na vrcholy přesahující 3000 metrů. Po horském výšlapu, po návratu z lyží, snowboardu nebo skialpů nebo po vynoření z horké vody stojí za to vydat se na procházku do malebných dlážděných uliček středověkého centra Bormia a zažít zdejší neopakovatelný genius loci.

Díky severní orientaci tu mají přirozený sníh po celou sezonu, takže si tu zalyžujete od listopadu do dubna. | archiv

# 1 Santa Caterina

Přímo uprostřed národního parku Stelvio najdete areál jménem Santa Caterina Valfurva. Přes třicet kilometrů dlouhým, perfektně upraveným tratím kraluje legendární sjezdovka Deborah Compagnoni, která hostila závody Světového poháru. Díky severní orientaci tu mají přirozený sníh po celou sezonu, takže si tu zalyžujete od listopadu do dubna.

Santa Caterina | archiv

# 2 Bormio Terme

Nově zrekonstruované termální lázeňské centrum s výhledem na lombardské městečko napájejí přírodní horké prameny. Jsou tu termální bazény i sauny, parní lázně a hydromasážní zóny. Na rozdíl od sousedních Bagni Vecchi a Bagni Nuovi je Bormio Terme vhodné pro celou rodinu. Nezapomeňte navštívit venkovní vyhřívaný bazén s výhledem na Alpy.

Bormio Terme | archiv

# 3 Amaro Braulio

Po lyžování a lázních je třeba zajít na aperitiv, ideálně na nejtypičtější místní nápoj Braulio. Zdejší verze stařeného bylinkového likéru amaro se vyrábí podle původní receptury od roku 1875. Když skupina Campari v roce 2014 získala sicilskou značku Averna, převzala také Braulio, proces výroby a stárnutí v Bormiu však zůstává dodnes v rukou potomků Francesca Peloniho, zakladatele Braulia.

Amaro Braulio | archiv

# 4 Ristorante Gavioli

Kuchyně v Bormiu odráží tradice regionu Valtellina a je založená na sytých, vydatných jídlech, ideálních pro chladné alpské klima. Základem jsou jednoduché suroviny jako pohanka, sýr, maso a divoké bylinky. Doporučuji ochutnat pizzoccheri, široké pohankové nudle vařené s bramborami, kapustou nebo mangoldem, podávané s rozpuštěným sýrem Bitto a máslem.

Zdejší sjezdovky svou celkovou délkou přesahují 50 kilometrů. | archiv

# 5 Zimní olympijské hry

Pokud jste fanoušci výjimečných sportovních zážitků, doporučuji vyrazit do Bormia v únoru příštího roku. Bude se tam odehrávat část lyžařských závodů zimních olympijských her. Konkrétně bude sjezdovka v Bormiu hostit mužské soutěže v alpském lyžování. A skvělá zpráva pro skialpinisty: Sjezdovka Stelvio v Bormiu bude hostit oficiální olympijský debut skialpinismu.