Izrael tvrdí, že Rafáh je poslední zbývající baštou teroristické organizace Hamás a že do města musí vyslat vojáky, aby dosáhl svého válečného cíle, tedy zničení Hamásu. V Rafáhu se tísní odhadem 1,5 milionů Palestinců, kteří tam uprchli z jiných částí Pásma Gazy.

Netanjahu prohlásil, že je potřeba v Rafáhu provést „masivní operaci“. Dodal, že izraelské činitele vyzval k vypracování dvojího plánu, který bude zahrnovat evakuaci civilistů a vojenskou operaci s cílem zničit zbývající jednotky Hamásu.

Válku v Pásmu Gazy, v němž na území menším než je Praha žije na 2,3 milionu Palestinců, Izrael vede v reakci na přeshraniční teroristický útok Hamásu a dalších ozbrojenců z loňského 7. října, při němž v Izraeli zemřelo na 1200 lidí a dalších asi 250 bylo uneseno. V Pásmu Gazy od té doby podle tamních úřadů ovládaných Hamásem zahynulo téměř 28 tisíc lidí a drtivá většina obyvatel musela opustit domovy, více než polovina z nich se nyní ukrývá právě v Rafáhu.

Izrael kvůli očekávané invazi do Rafáhu čelí sílící kritice. Generální tajemník OSN António Guterres varoval, že rozšíření izraelské ofenzivy do Rafáhu by mělo nedozírné regionální důsledky, zatímco mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby prohlásil, že vojenská operace v Rafáhu v tuto chvíli „není něco, co bychom podpořili“. Velké obavy stran možné ofenzivy v Rafáhu během návštěvy Izraele tento týden vyjádřil také šéf americké diplomacie Antony Blinken.

Izraelská armáda v noci na pátek bez ohledu na varování Bidenovy administrativy cíle v Rafáhu bombardovala.

Bývalý izraelský diplomat Daniel Shek v rozhovoru pro e15 z tohoto týdne varoval, že pokračování bojů v Pásmu Gazy může zpečetit osud několika desítek izraelských rukojmí, které od loňského října stále zadržují teroristé z Hamásu.