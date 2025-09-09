Izrael udeřil na vedení Hamásu v Kataru. Ceny ropy se zvyšují
Izraelská armáda v úterý zaútočila na sídlo vedení palestinské teroristické organizace Hamás v Kataru. Úder byl reakcí na pondělní útok ozbrojenců v Jeruzalémě a byl zcela oprávněný, uvedl podle izraelských médií premiér Benjamin Netanjahu. Některá média informovala, že obětí úderu v metropoli Dauhá se stal šéf politického křídla a hlavní vyjednávač Chalíl Hajjá a několik dalších předních postav hnutí, činitel Hamásu však tuto zprávu popřel. Katar, který je prostředníkem mírových jednání, útok na svém území označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.
Televizní stanice Al-Džazíra s odvoláním na zdroj z Hamásu uvedla, že Izrael zaútočil ve chvíli, kdy vedení skupiny jednalo o nejnovějším návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na příměří v Pásmu Gazy. Podle AP šlo teprve o druhý útok cílený na tuto zemi od začátku války mezi Izraelem a Hamásem před téměř dvěma lety.
„Premiér a ministr obrany mají za to, že útok byl plně oprávněný vzhledem k tomu, že toto vedení Hamásu iniciovalo a zorganizovalo masakr ze 7. října (2023) a od té doby pokračuje ve vražedných útocích na Izrael a jeho občany,“ uvedli Netanjahu a Kac v prohlášení. Premiér se podle komuniké k útoku rozhodl v pondělí a nařídil jej v úterý v poledne, kdy se objevila příležitost k zásahu.
Podrobnosti o dopadech akce zatím nejsou známy, izraelská armáda jen sdělila, že použila přesnou munici a zpravodajské informace ve snaze minimalizovat civilní oběti. Není zatím jasné, zda byl při útoku zraněn či zabit někdo z civilistů. Katar podle tiskových agentur uvedl, že zemřel jeden člen bezpečnostních složek a několik dalších bylo zraněno.
Jeden z představitelů Hamásu televizi Al-Džazíra řekl, že vedení organizace útok přežilo, zemřel podle něj syn zmíněného hlavního vyjednávače spolu s jeho poradcem. Pohřešováno je také několik tělesných strážců, dodal.
Trump útok posvětil
Katar je významným americkým spojencem v neklidném regionu a poskytuje útočiště americkým vojákům. Izraelská televize Channel 12 uvedla, že Trump o útoku věděl a dal mu zelenou. Izrael přitom zdůraznil, že útok provedl zcela sám.
Šéf Bílého domu v neděli oznámil, že dává Hamásu poslední varování poté, co Izrael jeho návrh na příměří přijal. Hamás pak uvedl, že návrh dostal a že s prostředníky diskutuje, jak jej dál rozvíjet.
Návrh podle stanice Channel 12 první den příměří počítá s propuštěním všech rukojmích zadržovaných Hamásem a s ukončením války v Pásmu Gazy, pokud následná jednání přinesou výsledky.
Hamás dosud vyjádření k budoucnosti rozhovorů po útoku neposkytl. Kriticky se k němu však podle izraelských médií staví část obyvatel Izraele v čele s příbuznými rukojmích, kteří se obávají, že úder ohrozí šance jejich blízkých na osvobození.
Ropa zdražuje
Ceny ropy se zvyšují, k jejich růstu v úterý přispívá zpráva o izraelském útoku na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás v katarské metropoli Dauhá. Severomořská ropa Brent kolem 16:30 SELČ vykazovala nárůst asi o 1,5 procenta, překročila tak 67 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala téměř 1,6 procenta a dostala se nad 63 dolarů za barel.
Ropa zdražovala už v pondělí, kdy obchodníci reagovali na nedělní rozhodnutí skupiny OPEC+ o pomalejším tempu postupného zvyšování těžby. Skupina OPEC+ zahrnuje členské země Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejich spojence v čele s Ruskem. Skupina OPEC+ podle víkendové dohody od října zvýší těžbu o 137 tisíc barelů denně, zatímco v září i v srpnu rozsah zvýšení produkce činil zhruba 550 tisíc barelů denně.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Podle údajů místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito více než 64.200 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.