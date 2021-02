Izrael vytvořil s Řeckem turistický koridor, evropské akcie na ročním maximu | E15.cz

Top události

Janša ustál hlasování o důvěře

Slovinská pravicová vláda premiéra Janeze Janši přežila hlasování o vyslovení nedůvěry v parlamentu. Iniciovala ho opozice, která Janšu obviňuje ze snahy učinit ze země „autoritářsku demokracii“. Janšovu vládu v 90členném parlamentu podpořilo 40 poslanců, proti se jich vyslovilo sedm. Většina koaličních poslanců nehlasovala.

Na odvolání vlády bylo potřebných 46 hlasů. Pětice opozičních stran tvrdí, že premiér pandemii zneužívá k útokům vůči kritickým médiím a zvyšuje kontrolu nad státními institucemi ve stylu maďarského šéfa vlády Viktora Orbána.

Do Řecka s certifikátem

Řecko, Kypr a Izrael se možná stanou pionýry oživení cestovního ruchu v době pandemie. Země mezi sebou uzavřely dohodu, že turisté s certifikáty o očkování mohou mezi nimi volně cestovat. Předpokládá se, že tak před letní sezonou nastolí novou normu.

„Očekávám, že to, co bude fungovat s Izraelem, bude zkušební provoz toho, co může fungovat i s dalšími zeměmi.“ prohlásil řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Úmluva by měla nabýt účinnosti na začátku dubna. Turistika tvoří zhruba pětinu řeckého HDP a Atény všemožně hledají způsoby, jak neztratit další léto. V Izraeli už je plně očkována více než pětina populace. Otázka je, jak postoupí během jara vakcinace v evropských zemích.

Z trhů a burz

Evropské akcie vystoupaly na roční maximum

Evropské akcie se vyšplhaly na zhruba roční maximum, těží z nadějí na rychlé oživení ekonomiky z koronavirové krize. Panevropský akciový index STOXX 600 si připsal 1,32 procenta na 419,47 bodu a dostal se na nejvyšší úroveň od konce loňského února. K růstu přispěly těžařské, energetické a bankovní společnosti.

Cena akcií francouzské mediální skupiny Vivendi se zvýšila téměř o pětinu po zprávě, že firma mezi své akcionáře rozdělí 60procentní podíl v hudební divizi Universal Music. Index STOXX 600 již posílil o zhruba 55 procent poté, co se loni v březnu propadl na sedmileté minimum. Zaostává však za americkým akciovým indexem S&P 500, což je důsledek vleklých uzávěr, kterými se evropské země snaží zpomalit šíření koronaviru. Na amerických trzích se však kvůli svátku neobchodovalo.

Miliardové baterie

Italský startup Italvolt investuje více než 102 miliard korun do stavby závodu v Itálii, kde se budou vyrábět lithium-iontové baterie. Poptávka po nich ze strany evropského automobilového průmyslu stoupá, přičemž v současné době pochází čtyři pětiny jejich světové produkce z Číny. Evropa tak chce dosáhnout v této oblasti soběstačnosti do roku 2025. Dodavatelem Italvoltu má být firma Comau, tedy robotická divize automobilky Stellantis, jež vznikla spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles a francouzského konkurenta PSA.

Měď na devítiletém maximu

Cena mědi na začátku týdne vzrostla a dostala se na devítileté maximum. V pondělí se na londýnské komoditní burze LME dostala až na 8406 dolarů za tunu, což bylo nejvíc od roku 2012. Cena suroviny se kvůli širokému využití v průmyslu považuje za konjunkturální barometer. Koronakrize však mohla tuto její funkci narušit.

Mědi je totiž na trhu už delší dobu nedostatek kvůli omezení těžby. Poptávka zejména ze strany Číny je přitom vysoká. I tak však cenu mědi zřejmě také podpořily naděje, že očkování přinese zotavení globální ekonomiky. Dalším faktorem je oslabení dolaru.

Tweet dne

„Pokud dostanete zprávu, abyste se dostavili na injekci, učiňte tak prosím. Jestliže je vám více než sedmdesát let a dosud jste první injekci nedostali, promluvte si s vaším praktikem, zarezervujte si termín online nebo volejte číslo 119“.

Britský premiér Boris Johnson zveřejnil motivační video k očkování, v zemi už první dávku vakcíny obdržela více než pětina populace.

Stane se dnes