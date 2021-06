Izraelci otevřeli první továrnu na výrobu umělého masa na světě | E15.cz

Firma uvedla, že nyní jedná s americkými regulačními úřady a ráda by začala do konce příštího roku nabízet své maso restauracím v USA.

Future Meat je jednou z firem, které chtějí nahradit kurníky, chlévy a jatka bioreaktory, které budou vyrábět maso na buněčné bázi. V odvětví umělého masa, kdy se místo porážky zvířat vypěstuje maso laboratorně pomoci zvířecích buněk, nyní působí nejméně 75 společností. V rámci pilotního programu s cílem přenést technologii výroby masa z laboratoře se firma Eat Just stala první, která prodává kuřecí maso vypěstované z buněk v restauraci v Singapuru.

Od prvních prototypů výroby umělého masa se firmám podařilo snížit náklady na výrobu o 99 procent a pokud si spotřebitelé tyto produkty oblíbí, mohla by hodnota trhu s umělým masem podle odhadu konzultační společnosti McKinsey & Co do roku 2030 činit 25 miliard dolarů (532,7 miliardy korun). Aby však mohlo umělé maso konkurovat konvenčnímu masu, je potřeba náklady ještě více snížit.

„Od samého začátku jsme se soustředili hlavně na rozšiřování výroby a snižování nákladů, abychom měli komerčně životaschopný produkt,“ poznamenal ředitel Future Meat Rom Kšuk. Firma získala 43 milionů dolarů od investorů, mezi kterými jsou firmy Tyson Foods, Archer-Daniels-Midland a S2G Ventures, a tvrdí, že má nejlevnější kuřecí prsa vyrobená laboratorně. Podařilo se jí snížit cenu na čtyři dolary (přes 82 korun) za 100 gramů, což je zlomek původní ceny. Do konce roku 2022 plánuje tuto cenu snížit o polovinu, dodal Kšuk.

Závod firmy se nachází v izraelském městě Rechovot. V současnosti je schopen vyrábět umělé kuřecí, vepřové a jehněčí a chystá se brzy začít vyrábět i hovězí.

Výroba umělého masa je však stále malá ve srovnání s produkcí konvenčního masa. Některé zemědělské podniky denně porážejí tisíce zvířat. Nezisková organizace podporující alternativní potraviny Good Food Insitute uvedla, že je potřeba, aby výroba umělého masa stoupla na miliony tun ročně, aby se z ukázkové fáze dostala do průmyslové.

Kšuk dodal, že společnost Future Meat bude schopna rozšířit výrobní linky a postavit závod na výrobu umělého masa i jinde. Nyní se plánuje zaměřit na trh ve Spojených státech, které patří mezi země s největší spotřebou masa na světě, a pak expandovat do Evropy a Číny. Firma se zatím nerozhodla, jaké maso začne nabízet jako první.

Kšuk vidí budoucnost firmy optimisticky, i když potrvá ještě několik let, než se podaří srovnat cenu umělého masa s cenou toho konvenčního. „Naším cílem je náklady pořád snižovat,“ řekl. „Není to o tom mít prémiový produkt. Jde skutečně o nalezení alternativního způsobu produkce masa.“