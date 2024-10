Ministr Kac večer uvedl, že Sinvára dnes zlikvidovali izraelští vojáci. „Je to velký vojenský a morální úspěch pro Izrael,“ zdůraznil ministr zahraničí. Sinvára označil za „hromadného vraha“ a doplnil, že jeho smrt otevírá možnost rychlého návratu unesených izraelských rukojmí z Pásma Gazy.

Podle vyjádření armády byl Sinvár zabit při operaci, která začala ve středu na jihu Pásma Gazy, píše agentura Reuters. K vývoji by měl podle izraelského tisku brzy veřejně vystoupit premiér Benjamin Netanjahu.

Deník Haarec napsal, že operace, při které Sinvár zemřel, nebyla přímo namířená proti šéfovi Hamásu a o jeho přítomnosti na místě neměli vojáci zpravodajské poznatky. Podle zdrojů stanice CNN vojáci na skupinu narazili při plnění běžných operačních úkolů. Po úderu na budovu, kam se Palestinci ukryli, si vojáci všimli, že jeden ze zabitých se velmi podobá Sinvárovi a oznámili to nadřízeným, napsal server The Times of Israel.

Sinvár, který podle Izraele naplánoval teroristický útok z loňského 7. října, při kterém zemřelo na 1200 lidí a dalších 250 bylo uneseno, byl od srpna šéfem celého Hamásu. Nahradil šéfa politického křídla Hamásu Ismáíla Haníju, který zemřel v červenci v úderu připisovaném Izraeli. Předtím řídil jeho aktivity v Pásmu Gazy. V reakci na útok izraelští představitelé zahájili vojenskou operaci v oblasti s cílem zničit vojenské kapacity Hamásu.

Na začátku října izraelská armáda oznámila, že na severu Pásma Gazy v létě zabila pravou ruku Sinvára a šéfa tamní správy Rúhího Muštahu. Stalo se tak při leteckém úderu na jeden z tunelů, jejichž síť v oblasti Hamás v minulých letech vybudoval.

Od loňského října v Pásmu Gazy zemřelo kvůli válce přes 42 tisíc lidí, tvrdí místní úřady, které kontroluje Hamás. Údaj nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky.

Válka v Pásmu Gazy nekončí, řekl Netanjahu po potvrzení smrti šéfa Hamásu

Válka v Pásmu Gazy nekončí, řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu poté, co izraelské bezpečnostní složky potvrdily smrt šéfa teroristického hnutí Hamás Jahjá Sinvára. Izraelské síly se budou nadále snažit osvobodit rukojmí, které Hamás vězní v Pásmu Gazy, zdůraznil premiér.

Podle Netanjahua, o jehož vystoupení informovaly agentury, mají lidé v Pásmu Gazy nyní příležitost zbavit se tyranie Hamásu.