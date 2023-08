Japonsko začalo vypouštět radioaktivní vodu z Fukušimy do oceánu | e15.cz

Ve čtvrtek začalo Japonsko vypouštět upravenou radioaktivní vodu z jaderné elektrárny Fukušima do Tichého oceánu. I přestože se jedná podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) o bezpečnou akci, budí tento krok nadále kontroverze, a to především mezi okolními státy. Podle Číny se jedná o extrémně sobecký a nezodpovědný krok, informuje CNBC . Zároveň zakázala dovoz mořských plodů z Japonska.

Elektrárna byla v roce 2011 těžce zasažena vlnou tsunami a tím i zásadně poškozena. Šlo o druhou nejhorší jadernou katastrofu v historii. Tehdy Japonsko drželo asi v tisíci nádržích vodu na ochlazení reaktorů, aby nedošlo k ještě větší katastrofě, tedy k výbuchu. Po ochlazení však nastal problém a nebylo jasné, co s kontaminovanou vodou dělat. V tomtéž roce japonská vláda představila plán, jak se kontaminované vody zbavit – postupně ji vypustit v roce 2023 do oceánu. S plánem začala právě ve čtvrtek.

Japonský premiér Fumio Kišida začátkem tohoto týdne uvedl, že země plánuje vypouštět do moře zhruba 1,3 milionu tun vyčištěné odpadní vody – dost na naplnění asi 500 olympijských bazénů.

Japonská vláda opakovaně prohlašuje, že vypouštění vyčištěné vody je bezpečné a jaderný dozorčí orgán OSN tento krok podpořil. MAAE začátkem července potvrdila, že plány Tokia jsou v souladu s mezinárodními standardy a budou mít „zanedbatelný“ dopad na lidi a životní prostředí. Dokončení celého procesu bude přitom trvat tři desetiletí.

Ne všichni však s tímto rozhodnutím souhlasí. Vypouštění se nelíbí například místním rybářům nebo aktivistům, kteří tvrdí, že nebyly prozkoumány všechny dopady. Podle Japonska je vypouštění vody nezbytným krokem, který vede k vyřazení elektrárny z provozu. Největším odpůrcem tohoto opatření je však Čína.

Moře není stoka

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin v úterý obvinil Tokio z toho, že je „extrémně sobecké a nezodpovědné“. Dodal, že s oceánem by se mělo zacházet jako se společným statkem celého lidstva, „ne jako se stokou pro japonskou jaderně kontaminovanou vodu.“

„Čína vyzývá Japonsko, aby zrušilo plán vypouštění kontaminované vody do oceánu. Zároveň, aby komunikovalo se sousedními zeměmi upřímně a s dobrou vůlí, likvidovalo kontaminovanou vodu odpovědným způsobem a přijalo přísný mezinárodní dohled,“ řekl Wang na tiskové konferenci.

Jižní Korea, která se většinou staví na stranu Japonska, uvedla, že na plánu uvolnit očištěnou vodu do moře nevidí nic špatného. Zároveň však zmínila, že vláda nutně nesouhlasí s plánem Japonska nebo ho nepodporuje.

Jak dlouho bude celý proces trvat? Při objemu zhruba 500 tun vypouštěné vody za den bude celý proces trvat následujících minimálně 30 let.

Stovky aktivistů v Jižní Koreji se začátkem tohoto měsíce sešly v hlavním městě Soulu, aby protestovaly proti japonskému plánu likvidovat upravenou vodu vypuštěním do oceánu. Čína i Jižní Korea zakázaly dovoz ryb z okolí Fukušimy.

Hongkong dokonce zřídil speciální vládní tým, který bude monitorovat a přezkoumávat zákaz dovozu některých japonských mořských plodů. Monitoring bude také obsahovat denní výsledky vzorků radiace, ke kterým bude mít přístup i veřejnost, uvádí agentura Reuters.

Jen to špatně zní

Voda, kterou Japonsko hodlá vypouštět, obsahuje tritium, což je radioaktivní izotop vodíku, který se přirozeně vyskytuje v životním prostředí a je běžně uvolňován při provozu jaderných elektráren, uvedl pro CNBC Nigel Marks, docent na Curtinově univerzitě v Perthu v Austrálii.

„Vypouštění tritia v mnohem vyšší koncentraci, než je teď plánováno, se odehrávalo přibližně šedesát let s perfektním bezpečnostním záznamem,“ řekl Marks. „Spíš se nabízí otázka, proč se voda z Fukušimy stala takovou noční můrou, vzhledem k tomu, že z hlediska radiační bezpečnosti je tritium v ​​podstatě neškodné,“ dodal. Podle něj to pouze špatně zní, že se někdo chystá vypustit radioaktivní vodu do oceánu. Řada lidí si neuvědomuje, že jejich vlastní tělo je radioaktivní.

Jak bude proces vypouštění vody z elektrárny vypadat? Voda se z elektrárny bude odvádět kilometrovým tunelem do Tichého oceánu. Japonci vodu čistí pomocí filtračního systému, který odstraňuje většinu nebezpečného materiálu vyjma tritia, tedy izotopu vodíku, jenž se těžko separuje. Tritium je podle vědců pro lidský organismus škodlivé jen při vysoké koncentraci, což ale ve Fukušimě po zředění a při postupném dlouhodobém vypouštění v zásadě nehrozí.

Podobný názor má i Tony Hooker, ředitel Centra pro radiační výzkum, vzdělávání a inovace na University of Adelaide v Austrálii, který pro CNBC uvedl, že uvolňování tritia z jaderných zařízení do vodních cest probíhá po celém světě bez důkazů o dopadech na životní prostředí nebo lidské zdraví.

Desetiletí záměrného znečištění

Naproti tomu však stojí místní rybáři, kteří se obávají, že voda zasáhne do vodního prostředí. „Místo toho, aby se japonská vláda zapojila do upřímné debaty o této realitě, rozhodla se pro falešné řešení – desetiletí záměrného radioaktivního znečištění mořského prostředí – v době, kdy světové oceány již čelí obrovskému stresu a tlaku,“ uvedl Shaun Burnie, vedoucí jaderný specialista Greenpeace pro východní Asii.