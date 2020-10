Japonsko chce vypustit radioaktivní vodu z Fukušimy do oceánu | E15.cz

Více než milion tun kontaminované vody má být od roku 2022 vypuštěno do Tichého oceánu. Plánuje to největší japonská elektrárenská společnost TEPCO, která provozuje nechvalně proslulé jaderné elektrárny v prefektuře Fukušima. Záměr podporuje japonská vláda, ačkoli proti němu bouřlivě protestují místní ochránci životního prostředí a také rybáři. Ti mají strach, že to zcela zničí jejich byznys. S odvoláním na japonská média o tom informuje britský deník The Guardian.