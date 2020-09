11. září: Ještě po dvou měsících byly stanice obsypané květinami, vzpomíná pražský hasič | E15.cz

Od série teroristických útoků v USA uplynulo 19 let. Události zasáhly celý svět a představují jeden z nejděsivějších momentů nové doby. Teroristé tehdy navedli civilní letadla do mrakodrapů Světového obchodního centra a obě věže se zřítily. Další z útoků se zaměřil na Pentagon. Zemřelo bezmála 3000 lidí, mezi nimi 393 hasičů a záchranářů. Na tragédii vzpomíná Martin Kavka, vrchní komisař pražského hasičského sboru, který New York navštívil krátce po děsivých událostech.