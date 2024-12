Jihokorejský prezident vyhlásil stanné právo. Do parlamentu vstoupila armáda

Jihokorejský prezident Jun Sok-jol v úterý v zemi vyhlásil stanné právo . Opoziční Demokratickou stranu, která ovládá parlament, obvinil ze sympatií vůči Severní Koreji a paralyzování vlády svou protistátní činností. Prezident podle agentury AP v krátkém televizním projevu slíbil "vymýtit síly, které napomáhají KLDR, a bránit demokratický ústavní pořádek". Jihokorejská armáda s ohledem na vyhlášení stanného práva oznámila zákaz činnosti parlamentu a politických stran. Vojáci následně vstoupili do jihokorejského parlamentu, kde se hlasovalo o stanném právu. Na střeše budovy přistáli i vrtulníky a panoval chaos.

Stanné právo v Jižní Koreji zůstane zachováno, dokud ho nezruší prezident Jun Sok-jol, prohlásila armáda. K jeho zrušení předtím vyzval v hlasování parlament. Vyjádření armády cituje server BBC s odkazem na místní média.

Jihokorejští poslanci ve středu brzy ráno místního času (úterý večer SEČ) odhlasovali požadavek, aby prezident Jun Sok-jol zrušil stanné právo. Pro zrušení kroku hlasovalo všech 190 přítomných zákonodárců z celkových 300, informuje BBC. Podle ústavy musí být stanné právo zrušeno, pokud o to požádá parlamentní většina.

Prezidentovo rozhodnutí odsoudil i předseda jeho vlastní strany Strana lidové moci (PPP) Han Duk-so, který vyhlášení stanného práva označil za chybné.

VIDEO: Do budovy jihokorejského parlamentu vstoupili vojáci

PPP se v parlamentu kvůli Demokratické straně dostala do patové situace ohledně schvalování rozpočtu na příští rok. Šéf opoziční strany I Če-mjong, proti kterému je vedeno několik trestních stíhání, je favoritem příštích prezidentských voleb, které se budou konat v roce 2027.

Demonstrace před parlamentem

Před budovou jihokorejského parlamentu jsou desítky policejních hlídkových vozů a autobusů pořádkové policie. Do budovy parlamentu, kde se poslanci vyslovili proti stannému právu, které vyhlásil prezident Jun Sok-jol, vstoupili vojáci. Před parlamentem demonstranti protestují proti zavedení stanného práva. Server BBC informuje o chaotických scénách uvnitř i vně parlamentu a o střetech mezi policií a demonstranty před hlavní parlamentní budovou; u vchodu bylo vidět postupující vojáky. Jihokorejské zákony stanoví, že vláda musí stanné právo odvolat, pokud o to v parlamentu požádá většina poslanců a právě to se stalo.

Záběry korejské televizní stanice YTN ukazovaly desítky vojáků ve venkovních prostorách parlamentu, kde se shromáždili i civilisté a novináři.

Armáda po vyhlášení stanného práva oznámila zákaz činnosti parlamentu a politických stran. Šéf opoziční strany I Če-mjong vyzval občany, aby se shromáždili před budovou parlamentu, což lidé učinili. Před začátkem hlasování docházelo k potyčkám mezi parlamentní ochrankou a jihokorejskými vojáky. Do parlamentu se dostali i civilisté. Na střeše budovy přistávaly vrtulníky, situace byla nepřehledná a panoval chaos.

Jihokorejský won po vyhlášení stanného práva klesl na dvouleté minimum k dolaru

Jihokorejský won v úterý výrazně oslabil v reakci na zprávu, že jihokorejský prezident Jun Sok-jol v zemi vyhlásil stanné právo. Vůči americkému dolaru jihokorejská měna během dne sestoupila až na nejnižší úroveň za více než dva roky, napsala agentura Reuters.

Dolar se vůči wonu vyšplhal až na zhruba 1444 KRW/USD, tedy na nejvyšší úroveň od října 2022. Kolem 18:00 SEČ si připisoval zhruba 1,6 procenta a pohyboval se blízko 1428 KRW/USD, plyne z údajů agentury Bloomberg.

„Výrazný pokles korejského wonu samozřejmě dává smysl. Mezitím všichni vyhodnocujeme, co tento mimořádný stav přesně znamená,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Juan Perez ze společnosti Monex USA.