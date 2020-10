Šance na vítězství Joea Bidena se zvýšily. Burza v Tokyu stojí | E15.cz

Bidenovy šance vzrostly

Šance demokratického kandidáta Joea Bidena na získání křesla v Bílém domě se po úvodní televizní debatě s jeho soupeřem Donaldem Trumpem zvýšily. S odvoláním na profesionální prognózy to tvrdí agentura Bloomberg. Biden podle nich nyní vyhraje volby na 78 procent. Debata mu zároveň vynesla dalších deset milionů dolarů, skoro 230 milionů korun, které mu přispěli soukromí dárci na jeho kampaň. Televizní společnosti dnes také oznámily, že po chaotické první diskuzi změní pravidla debat. Studia budou například vypínat mikrofon kandidátovi, jenž právě nehovoří, aby se zabránilo vzájemnému skákání do řeči. Trumpův volební tým rozhodnutí kritizoval.

Bělorusko bude mít alternativní vládu

Vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská, která aktuálně pobývá v Litvě, včera oznámila vytvoření stínové běloruské vlády. Ta bude operovat v exilu. Jejími prvními členy mají být zmocněnec pro lidská práva Hary Pahaňajla a ekonom Ales Aljachnovič, jenž bude mít na starosti hospodářské reformy. Režim prezidenta Alexandra Lukašenka je podle Cichanouské „nelegitimní a neví si rady se svými úkoly“. Cílem exilového kabinetu je prý zejména sjednotit běloruskou opozici.

Nejhorší měsíc od března

Americké akcie včera posilovaly a to zejména díky nadějím na zavedení nových opatření na podporu hospodářství USA. Index S&P 500 zpevnil o 0,83 procenta a Dow Jones vyrostl o 1,2 procenta. Technologický Nasdaq Composite narostl o 0,74 procenta. Za uplynulý měsíc však všechny tři hlavní zaoceánské indexy skončily ve výrazné ztrátě. Pro investory bylo září vůbec nejslabším měsícem od letošního března. V mínusu skončily za celé září také nejsledovanější západoevropské burzy.

Výpadek japonské burzy

Obchodování na japonské burze v Tokiu se poprvé v historii zcela zastavilo. Může za to technická závada na počítačovém systému. Výpadek zasáhl také menší japonské burzy ve městech Nagoja, Fukuoka a Sapporo. Zatím není jasné, kdy bude problém odstraněn, ale vypadá to, že minimálně celý dnešní den zůstanou tamní trhy uzavřené. Tokijská burza je s hodnotou šest bilionů dolarů, čili asi 138 bilionů korun, po Spojených státech a Číně třetí největší na světě.

