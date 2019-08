Johnson chce ochromit parlament. Opozice se bouří | E15.cz

Britská královna Alžběta II. schválila plán vlády přerušit ve druhém zářijovém týdnu zasedání parlamentu, a to až do 14. října. V prohlášení to oznámil královnin poradní sbor, který se dnes scházel na zámku Balmoral ve Skotsku. Sdělení uvádí, že aktuální schůze parlamentu skončí mezi 9. a 12. zářím.

Tento vývoj značně snižuje počet zasedacích dní před aktuálně platným datem brexitu, kterým je 31. říjen. Odpůrci vládního plánu odejít v tomto termínu z Evropské unie za jakýchkoli podmínek tak budou mít velmi málo času na to, aby do procesu zasáhli.

Šéf britské labouristické opozice Jeremy Corbyn v prohlášení uvedl, že je zděšen "lehkomyslností vlády (Borise) Johnsona", která chce před termínem brexitu 31. října přerušit zasedání parlamentu. Podle Corbyna je tento krok pobuřující a ohrožuje britskou demokracii. Předseda Dolní sněmovny John Bercow označil Johnsonův záměr za ústavní nehoráznost. Naopak severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), která kabinet podporuje, premiérův postoj podle agentury Reuters uvítala.

Mezi kritiky ohlášeného postupu je lídr poslaneckého klubu Skotské národní strany Ian Blackford, jenž označil Johnsona za "diktátora" bez mandátu a bez většiny. Bývalý ministr financí Philip Hammond, který je odpůrcem neřízeného odchodu Británie z Evropské unie, uvedl, že jde o hluboce nedemokratický a neústavní krok.

Britský premiér podnikl kroky k přerušení parlamentního zasedání krátce po zářijovém skončení letní přestávky, a to až do 14. října. Poslanci by tak zřejmě neměli čas zabránit legislativní cestou brexitu bez dohody. Země má Evropskou unii opustit 31. října. Johnson ale popřel, že by chtěl tímto způsobem zabránit poslancům v zablokování jeho brexitových plánů, a odvolal se na domácí agendu. Labouristická opozice Johnsonovo oznámení označila za "puč proti parlamentu".

Ostrovní média pak upozorňují na to, že do "hry" byla vtažena také královna. Suspendace parlamentu by musela projít přes ni.

V reakci na nejnovější vývoj kolem brexitu oslabila zhruba o procento britská libra. Na dolar kolem 12:00 SELČ ztrácela asi 0,8 procenta na 1,2190 dolarů. Euro k libře ve stejnou dobu přidávalo 0,8 procenta na 0,9099 libry. Britská měna tak byla nejslabší za zhruba týden. V uplynulých dnech přitom zpevňovala v naději, že se britským opozičním stranám podaří zabránit brexitu bez dohody.

Na internetu vznikla proti Johnsonově plánu petice, která měla krátce po 13:00 SELČ již přes 85 tisíc podpisů a další rychle přibývají. V případě dosažení 100 tisíc podpisů se jí musí zabývat parlament.