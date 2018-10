Johnson vyzval k odmítnutí vládního brexitového plánu | E15.cz

Bývalý britský konzervativní ministr zahraničí Boris Johnson dnes vyzval své spolustraníky, aby odmítli brexitový plán premiérky Theresy Mayové. Takzvané návrhy z Chequers, které mimo jiné předpokládají volný obchod s EU pro průmyslové zboží a zemědělské produkty, ale nikoli služby, by byly podle Johnsona zradou voličů. To by mohlo vést k posílení krajní levice i krajní pravice v britské politice, prohlásil Johnson na stranickém sjezdu v Birminghamu.