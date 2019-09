Johnsona nejspíš čeká další porážka v parlamentu. Opozice ani napodruhé nepodpoří předčasné volby | E15.cz

Britského premiéra Borise Johnsona nejspíš v pondělí čeká další porážka v parlamentu, kde se bude večer hlasovat o vládním návrhu na vypsání nových voleb na 15. října. Opozice už dala předem najevo, že předčasné volby nepodpoří až do chvíle, kdy bude jasné, že zemi nehrozí 31. října odchod z Evropské unie bez dohody. Zákon, který to má zajistit, schválili zákonodárci minulý týden, zatím ale není jisté, že ho premiér bude respektovat.

K vypsání voleb je zapotřebí souhlas dvou třetin poslanců, proto je prakticky jisté, že návrh dolní komorou neprojde. Volby 15. října sněmovna zamítla už minulou středu, tehdy labouristé podmiňovali svůj souhlas schválením zákona proti brexitu bez dohody. Ten už parlamentem prošel. V pondělí by jej měla podepsat královna Alžběta II.

Nově se ale šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn se zástupci Liberálních demokratů, Skotské národní strany (SNP) a velšské strany Plaid Cymru dohodl, že ani v pondělí vládní návrh nepodpoří. Souhlasit s volbami chce opozice teprve poté, až vláda požádá o odklad brexitu.

Ještě před samotným hlasováním o volbách čeká ministerského předsedu v Dublinu jednání s irským premiérem Leem Varadkarem. Hlavním tématem bude takzvaná irská pojistka, což je z pohledu britské vlády hlavní sporný bod dohody o brexitu uzavřené s EU. Varadkar dal ale předem najevo, že žádný průlom v této věci nečeká.

Johnson se podle nejmenovaných zdrojů deníku The Sunday Times nehodlá podvolit zákonu, který tento týden schválil parlament ve snaze vyloučit možnost odchodu země z Evropské unie bez dohody. Čeká ho proto nejspíš soudní bitva před Nejvyšším soudem, přičemž riskuje i vězení. Británie je tak na cestě k nejhorší ústavní krizi od roku 1688, kdy byla ustavena konstituční monarchie.

Johnson se podle nedělního vydání The Sunday Times nechystá požádat EU o odklad termínu brexitu v případě, že se mu do 19. října nepodaří vyjednat brexitovou dohodu s Bruselem či přimět parlament, aby s odchodem z EU bez dohody souhlasil.

Premiér trvá na tom, že odklad brexitu z plánovaného data 31. října je vyloučen. I když se mu na summitu EU v polovině října nepodaří přesvědčit evropské lídry, aby souhlasili se změnami v dohodě o brexitu, nechce o odklad žádat.

Zdroje nedělníku tvrdí, že vláda bude jakýkoli odklad sabotovat a že je Johnson připraven odstranit všechny překážky, které mu budou stát v cestě k brexitu koncem října. Počítá se proto s tím, že poslanci se nejspíš obrátí na soud, pokud premiér zákon nebude respektovat.

Případné jednání Nejvyššího soudu by se ale konalo nejspíš v týdnu od 21. října. Rozhodnutí by pak měli v rukou soudci, podle zdrojů The Sunday Times by ale justice byla v časové tísni a rozhodnutí by mohlo přijít pozdě na to, aby ještě bylo možné případný brexit bez dohody 31. října zvrátit.